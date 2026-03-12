Dochter Danny de Munk rouwt om verlies ongeboren kind

Premiere Musical Anastasia Danny en Bo de Munk

Tekst: Denise Delgado

12/03/2026

Verdrietig nieuws voor Bo de Munk: de dochter van Danny de Munk, heeft laten weten dat ze op 11 maart een miskraam heeft gehad. Samen met haar partner Daan deelt ze op Instagram een emotioneel bericht over het verlies.

Bij een foto waarop ze een echo vasthoudt terwijl Daan zijn handen op haar buik legt, schrijft Bo dat hun kindje veel te vroeg moest gaan. Het stel keek uit naar een zoontje en had al volop plannen gemaakt voor de toekomst. “In onze gedachten zagen we al jouw lach, voelden we al jouw kleine handjes in de onze en droomden we van alle momenten die we samen zouden beleven.”

Bo vertelt dat ze hun baby nooit echt heeft kunnen vasthouden, maar dat hij altijd een plek in hun hart houdt. Ze noemt hem ‘voor altijd ons kindje’ en schrijft dat hij enorm gewenst en geliefd was.

Steunbetuigingen

Onder het bericht reageren volgers met steun. Ook bekende Nederlanders laten iets achter, zoals Quinty Trustfull. Binnen de familie wordt er eveneens gereageerd: Jenny de Munk schrijft een liefdevolle boodschap en Danny reageert met een blauw hartje.

