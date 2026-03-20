Jade Kops maakt kleine stap vooruit: ‘Voelt als een goed teken’

Tekst: Denise Delgado

20/03/2026

Jade Kops heeft een voorzichtige stap vooruit gezet. De 19-jarige blogger, die lijdt aan een zeldzame vorm van kanker, liet vrijdag via Instagram Stories weten dat ze niet meer de hele dag in bed ligt.

Longontsteking

Jade deelt al jarenlang openhartig haar ziekteproces met haar volgers. Ruim een week geleden vertelde ze nog dat het erg slecht met haar ging. Eerder deze week kwam er voorzichtig beter nieuws: de longontsteking waar ze mee kampte, is verdwenen en sindsdien voelt ze zich weer iets beter.

Bij een foto van haar bed schrijft Jade dat het vrijdag precies een week geleden was dat dat met spoed werd geleverd. Inmiddels brengt ze er niet meer de hele dag in door. “Ik lig zeker niet 24/7 in bed. Meestal een uurtje aan het einde van de middag, maar dat voelt dus als een goed teken”, laat ze weten.

Naderende einde

Toch blijft de situatie zwaar en confronterend. Jade schrijft ook dat ze, wanneer ze wel in bed ligt, regelmatig wordt overvallen door gedachten aan haar naderende einde. “Dan gaat de gedachte ‘waarschijnlijk overlijd ik in dit bed’ vaak door mijn hoofd. Dat doet enorm veel pijn”, deelt ze openhartig.

Onlangs bezocht Jade ook de begraafplek die ze zelf heeft uitgekozen. Dat moment gaf haar naar eigen zeggen rust. De jonge blogger heeft eerder verteld dat artsen verwachten dat ze nog maar enkele weken te leven heeft. Juist daardoor krijgen haar updates extra lading en leven veel volgers intens met haar mee.

