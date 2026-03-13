Jade Kops deelt zorgelijke update: ‘Ik kan niks meer eten’

Jade Kops (19) heeft op Instagram een nieuwe update gegeven over haar gezondheid. Ze zegt dat ze dagelijks veel berichtjes krijgt van mensen die zich zorgen maken en daarom wilde ze duidelijk uitleggen hoe het nu met haar gaat.

Pijn onder controle

Jade vertelt dat ze op dit moment geen pijn voelt, omdat ze meerdere soorten pijnstilling gebruikt, waaronder morfine. Ook krijgt ze ’s nachts een infuus met een lichte sedatie, wat volgens haar zorgt voor rust en betere nachten.

Longontsteking

Daarnaast speelde er recent een vermoedelijke longontsteking. Daarvoor kreeg ze antibiotica, die inmiddels lijkt te werken. Ze is nog wel benauwd, maar minder dan eerder, en heeft vooral last van slijm dat loskomt. Jade noemt het ‘pure pech’, maar ook iets dat voelt alsof het bovenop alles komt.

Tumorklachten nemen toe

Tegelijkertijd schrijft Jade dat de klachten door haar tumor verergeren. De zwelling onder haar oor wordt groter en ze ziet wazig met haar linkeroog. Ook eten lukt niet meer en drinken gaat steeds lastiger. Ze vertelt dat haar gehoorgang door de tumor is afgesloten en regelmatig bloedt.

Steeds minder energie

Lang rechtop zitten gaat volgens Jade bijna niet meer: ze voelt dan druk in haar hoofd. Ze schrijft dat het haar steeds zwaarder valt en dat het verdriet en de angst moeilijk onder woorden te brengen zijn, maar dat ze zich toch probeert vast te houden aan positiviteit.

Dankbaar voor steun

Jade sluit haar bericht af met een bedankje aan haar volgers voor alle steun en lieve woorden, die haar naar eigen zeggen goed doen.

