Johan Derksen: ‘Victor Vlam kan rol van Jack van Gelder invullen’

Tekst: Denise Delgado

Nu Jack van Gelder (75) niet langer aanschuift bij de Oranje-talkshows van Hélène Hendriks (45), is de logische vervolgvraag wie zijn plek aan tafel gaat innemen. Bij ‘Vandaag Inside’ komt Johan Derksen (77) in elk geval snel met een naam: Victor Vlam (42). Enthousiast is hij niet per se, maar volgens Johan is Victor wél precies het type dat zo’n talkshow nodig heeft.

‘Ontzettende flapdrol’

Johan denkt dat Vlam dezelfde functie kan vervullen als Jack. ‘We vinden hem allemaal een ontzettende flapdrol,’ zegt hij, ‘maar hij is wel belangrijk voor een programma.’ Eerder liet Johan in zijn podcast Groeten uit Grolloo al doorschemeren dat hij Victor een prettige gast vindt, juist omdat hij discussie losmaakt. Opvallend genoeg zouden zijn collega’s bij Vandaag Inside hem liever níet aan tafel hebben, aldus Johan.

Lees ook: Jack van Gelder definitief niet meer aan tafel bij Hélène Hendriks

‘Kort lontje’

Over het vertrek van Jack heeft Johan ook een verklaring: diens ‘korte lontje’ zou een rol spelen. Volgens hem is Talpa extra voorzichtig om nieuwe ophef te voorkomen. Derksen beweert dat Van Gelder met stemverheffing tegen een jonge redacteur sprak. Wilfred Genee nuanceert dat meteen en zegt dat het niet om één keer ging.

Lees ook: Johan Derksen sneert naar Yolanthe Cabau

Jack zou nog wel welkom zijn geweest bij De Oranjezomer, maar minder vaak dan voorheen. Johan vermoedt dat Van Gelder daar weinig zin in had en daarom ‘zijn hakken in het zand zette’. ‘Ik vind het wel jammer,’ besluit hij. ‘Na zo’n mooie carrière is hij toch een beetje via de achterdeur vertrokken.’

Bekijk ook:

BEELD: ANP