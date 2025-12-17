Jet de Nijs stapt uit comfortzone in avontuurlijk tv-programma

Premiere Musical 'malle Babbe' Over Leven Rob De Nijs

Tekst: Denise Delgado

17/12/2025

Jet de Nijs (56) gaat een nieuw hoofdstuk in: de verpleegkundige en weduwe van Rob de Nijs doet mee aan ‘No Way Back VIPS’. Met zeven andere BN’ers wacht haar een fysiek en mentaal veeleisend traject waarin opgeven geen optie is.

Deelnemers worden in ruige omstandigheden ver van huis getest op uithoudingsvermogen, samenwerking en mentale weerbaarheid. Voor Jet voelt het als een bewuste stap vooruit na een intense periode.

Nieuwe stap na verlies

Eerder dit jaar overleed echtgenoot Rob op 82-jarige leeftijd na een langdurig ziekbed. Het gemis is nog altijd groot; zoals Jet het eerder verwoordde, is er ‘weinig ruimte is om iets anders te voelen dan gemis’. Juist daarom grijpt ze deze uitdaging met beide handen aan.

Wat vraagt No Way Back VIPS?

Het programma draait om grenzen verleggen, doorzetten en elkaar erdoorheen slepen. Eigenschappen die Jet de afgelopen tijd al in haar privéleven moest aanspreken, komen nu terug in de wildernis van de show.

Wie doen er nog meer mee?

Samen met Jet staan ook Fenna Ramos, Deborah Luijendijk, Steven Kazan, Merel van Dongen, Manuel Broekman, Danique Hosmar en Tommy van Lent aan de start. Verdere namen en details over de proeven worden vanavond onthuld.

