Jet de Nijs kreeg gemene reacties tijdens haar rouw

Tekst: Denise Delgado

17/10/2025

Toen Jet de Nijs (56) haar grote liefde Rob verloor, stortte haar wereld in. Maar waar ze troost verwachtte, kreeg ze soms onbegrip terug. Terwijl ze worstelde met het verlies van haar man, ontving ze harde reacties. Dat vertelt ze aan ‘HLN’.

“Ik kan zeggen dat de eerste vijf maanden een put waren, waarvan de bodem soms niet in zicht leek,” vertelt ze. Jet kreeg dan berichten als: ‘Je zag het toch aankomen?’ of ‘Dan had je maar niet met een 26 jaar oudere man moeten trouwen’. Maar zo werkt verdriet niet volgens Jet niet. “Je kan verdriet niet op die manier afwegen. Verdriet is verdriet.” Ze is dankbaar voor de zeventien jaar huwelijk met Rob. “Wij waren ultiem gelukkig. Ik ben inderdaad intens dankbaar dat hij mijn man is geweest.”

24 uur per dag zorg

Jet zorgde jarenlang intensief voor Rob, die leed aan de ziekte van Parkinson. Het woord ‘mantelzorger’ vindt ze eigenlijk te simpel. “Dat klinkt nogal beperkt, ‘mantelzorger’ gebruik je ook voor de buurvrouw die een kopje koffie komt inschenken en het dekbed even opschudt. Ik was zijn verpleegkundige die 24 uur per dag zorg leverde. Dat was een kleine wereld, onze cocon.”

Jet gaat verder: “Die periode… Dat is de zwaarste uit mijn leven geweest, maar ook de allermooiste. Ik ben heel dankbaar dat ik hem niet heb moeten loslaten tot aan zijn dood. Rob is geen seconde alleen geweest.”

Afscheid

Het afscheid was intiem, met slechts een kleine kring van dierbaren. “Bij het afscheid heb ik hem naar de hemel gekust, met zachte kusjes op zijn wang. Zo is hij gegaan.”

Nu, maanden later, begint Jet weer wat ruimte te voelen. Rob is er nog steeds, maar op een andere manier. “Intussen voel ik toch dat ik Rob meeneem. Dat heb ik de eerste maanden niet gevoeld, maar nu hoor ik hem. Alsof hij op mijn schouder zit, dicht bij mijn hart.”

