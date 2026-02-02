Jamai kroont zich tot Maestro 2026 met vier tienen op een rij

Jamai Loman (39) heeft het achtste seizoen van ‘Maestro’ gewonnen. In concertzaal PHIL in Haarlem dirigeerde hij een krachtige Vijfde van Beethoven en maakte indruk met een reeks topscores: in de eerste ronde vier tienen, in de tweede nog eens drie. De Gouden Baton is voor hem.

Jury vol lof

Dat deed hij niet zonder hindernissen: met een oogontsteking, een bril die weigerde te blijven zitten en zelfs even zónder baton. Toch bleef de controle bewaard. De jury was vol lof. Dominic Seldis: “Dank voor wat je voor ons vak hebt gedaan.”

Mindfuck

De finale ging tussen Jamai en acteur Daniel Cornelissen (Dag & nacht, Chateau Promenade). Daniel kende een moeilijke start dit seizoen, maar groeide uit tot een doorzetter die zijn partituur benaderde als een script: op zoek naar het verhaal achter de noten. Hij noemde het programma een ‘mindfuck’: ‘Je bent nog bezig met het stuk van vorige week en moet dan je hoofd leegmaken voor het nieuwe stuk.’

Publiekslieveling

In de zaal was Jamai de publiekslieveling: staande ovaties, ontroering, bewondering. Eerder grapte jurylid Dominic Seldis al: “Ben jij een reïncarnatie van Toscanini?” Presentator Frits Sissing, die tijdens de live-uitzending door een hoestbui werd overvallen en vergat te melden dat er op Cornelissen gestemd kon worden, keek eveneens verbaasd toe: ‘Is er een uitdaging die je niet aan kan?’

