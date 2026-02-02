Finale Avrotros Programma Maestro Jamai

Jamai kroont zich tot Maestro 2026 met vier tienen op een rij

Tekst: Denise Delgado

02/02/2026

Jamai Loman (39) heeft het achtste seizoen van ‘Maestro’ gewonnen. In concertzaal PHIL in Haarlem dirigeerde hij een krachtige Vijfde van Beethoven en maakte indruk met een reeks topscores: in de eerste ronde vier tienen, in de tweede nog eens drie. De Gouden Baton is voor hem.

Jury vol lof

Dat deed hij niet zonder hindernissen: met een oogontsteking, een bril die weigerde te blijven zitten en zelfs even zónder baton. Toch bleef de controle bewaard. De jury was vol lof. Dominic Seldis: “Dank voor wat je voor ons vak hebt gedaan.”

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Zo dirigeerde publieksfavoriet Jamai Loman zonder baton in Maestro

Mindfuck

De finale ging tussen Jamai en acteur Daniel Cornelissen (Dag & nacht, Chateau Promenade). Daniel kende een moeilijke start dit seizoen, maar groeide uit tot een doorzetter die zijn partituur benaderde als een script: op zoek naar het verhaal achter de noten. Hij noemde het programma een ‘mindfuck’: ‘Je bent nog bezig met het stuk van vorige week en moet dan je hoofd leegmaken voor het nieuwe stuk.’

Publiekslieveling

In de zaal was Jamai de publiekslieveling: staande ovaties, ontroering, bewondering. Eerder grapte jurylid Dominic Seldis al: “Ben jij een reïncarnatie van Toscanini?” Presentator Frits Sissing, die tijdens de live-uitzending door een hoestbui werd overvallen en vergat te melden dat er op Cornelissen gestemd kon worden, keek eveneens verbaasd toe: ‘Is er een uitdaging die je niet aan kan?’

Lees ook: Isabelle van Keulen wil Jamai boeken na Maestro: ‘Voor een frikandel en een Fristi’

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Koninklijk bezoek voor Maestro-Jamai: ‘De winnaar en de peetoom’
Máxima en Willem-Alexander 24 jaar getrouwd en nog steeds een powerkoppel
Column: Prinses Amalia: hoger cijfer, extra streep?
Weekend-recept: Linzenstoof met kruidnagel

Uit andere media

Party Avrotros Maestro Ef Jamai

‘Maestro’-finale beslist: Jamai Loman gaat er met de winst vandoor

Jamai Loman heeft de finale van ‘Maestro’ gewonnen. Daarmee wint hij de gouden baton én mag hij het Radio Filharmonisch Orkest dirigeren tijdens een echt concert.
Vriendin Maandhoroscoop Liefde Familie Geld

Februari 2026 horoscoop: dít staat er deze maand voor jou in de sterren

Februari voelt als een maand van verdieping. De eerste haast van het nieuwe jaar ebt weg en er ontstaat ruimte om bewuster keuzes te maken. Het draait nu minder om starten en meer om voelen: wat past écht bij je, en wat mag anders? In de liefde, binnen de familie en op financieel vlak vraagt februari om aandacht, eerlijkheid en vertrouwen. Dit is wat de sterren voor jou in petto hebben.
Weekend Prinses Amalia Rondt Militaire Opleiding Af

Column: Prinses Amalia: hoger cijfer, extra streep?

Deze column van Rick Evers komt uit Weekend editie 5.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise