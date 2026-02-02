Jamai kroont zich tot Maestro 2026 met vier tienen op een rij
02/02/2026
Jamai Loman (39) heeft het achtste seizoen van ‘Maestro’ gewonnen. In concertzaal PHIL in Haarlem dirigeerde hij een krachtige Vijfde van Beethoven en maakte indruk met een reeks topscores: in de eerste ronde vier tienen, in de tweede nog eens drie. De Gouden Baton is voor hem.
Jury vol lof
Dat deed hij niet zonder hindernissen: met een oogontsteking, een bril die weigerde te blijven zitten en zelfs even zónder baton. Toch bleef de controle bewaard. De jury was vol lof. Dominic Seldis: “Dank voor wat je voor ons vak hebt gedaan.”
Mindfuck
De finale ging tussen Jamai en acteur Daniel Cornelissen (Dag & nacht, Chateau Promenade). Daniel kende een moeilijke start dit seizoen, maar groeide uit tot een doorzetter die zijn partituur benaderde als een script: op zoek naar het verhaal achter de noten. Hij noemde het programma een ‘mindfuck’: ‘Je bent nog bezig met het stuk van vorige week en moet dan je hoofd leegmaken voor het nieuwe stuk.’
Publiekslieveling
In de zaal was Jamai de publiekslieveling: staande ovaties, ontroering, bewondering. Eerder grapte jurylid Dominic Seldis al: “Ben jij een reïncarnatie van Toscanini?” Presentator Frits Sissing, die tijdens de live-uitzending door een hoestbui werd overvallen en vergat te melden dat er op Cornelissen gestemd kon worden, keek eveneens verbaasd toe: ‘Is er een uitdaging die je niet aan kan?’
