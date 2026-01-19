Avrotros Maestro Ef Jamai

Isabelle van Keulen wil Jamai boeken na Maestro: ‘Voor een frikandel en een Fristi’

Tekst: Evelien Berkemeijer

19/01/2026

Een optreden met alleen percussie en een dirigent die teruggrijpt op zijn eigen beginjaren: zo stal Jamai Loman de show in Maestro. Hij kreeg Mercury Rising toebedeeld en stond voor zeven slagwerkers, wat minder massaal oogt maar juist een uitdaging op zichzelf is.

Nadat Jamai bij percussionist Niek KleinJan navroeg wat diens sectie nodig heeft, koos hij voor compacte, strikte gebaren. Het resulteerde in weer een Maestro succes voor Jamai Loman.

Strak leiden, niet zwaaien

Jamai liet op de bok namelijk precies zien wat de muzikanten nodig hebben: kleine, duidelijke bewegingen. De jury reageerde onder de indruk. Isabelle van Keulen zat met haar handen in het haar, Dominic Seldis riep over de gebaren: ‘Zo duidelijk!’ en Jamai zijn coach vatte het samen met: ‘Dit is wel knap hoor, dit straalt echt vakmanschap uit.’ Isabelle gooide er nog een enkel woord bovenop: ‘Ongelooflijk!’

Van binnen chaos, naar buiten helder

Na afloop was Jamai openhartig over de chaos die in zijn hoofd plaatsvond: ‘Het is een totaal andere beleving om met percussie te werken. Het is fantastisch om te doen, maar er is weinig referentie natuurlijk omdat je niet echt een melodie hebt.’ In het begin greep hij naar de partituur, tot de derde bladzijde. Het bleek één handeling te veel. Dominic stipte kleine foutjes aan, maar vond ze ondergeschikt: volgens hem gaf Jamai de musici alles wat ze nodig hadden, mét tussendoor nog een bril die een paar keer recht moest: ‘Multitasken voor gevorderden’.

Nu al geboekt voor na Maestro

Isabelle hield het kort en doelgericht: ‘Ik wil je graag gaan boeken voor mijn concerten.’ Ze klonk serieus: ‘Als jij het nu gaat leren en dan concerten gaat geven, dan wil ik daar graag als eerste bij zijn.’ Jamai stemde enthousiast in: ‘Ik kom voor een frikandel en een Fristi.’

