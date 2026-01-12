Schok-exit in Maestro: verbazing om vertrek kandidaat

Tekst: Evelien Berkemeijer

Kijkers praten nog verontwaardigd na: Froukje Veenstra ligt uit Maestro, en dat na één cruciale misser.

De vierde aflevering van Maestro leverde klassiekers op uit The Lord of the Rings, The Godfather, Schindler’s List en Star Wars, plus nieuwkomer La La Land. Froukje Veenstra dirigeerde de Suite uit die musicalfilm. Ze had de film niet gezien, maar stapte strijdlustig in: ‘Het wordt serieus.’

Eén misstap, groot gevolg

De start zat strak, tot het kort daarna bergaf ging. Vanuit de jurytafel klonk: ‘Het gaat helemaal mis.’ Froukje beet door, herpakte zich en maakte het af, maar de klap was gevallen. Haar eigen evaluatie was even helder als hard: ‘Het ging helemaal mis! Ik weet echt niet wat er nou is gebeurd.’ Zingen deed ze om de draad te houden en het orkest richting te geven.

Stem van het orkest, storm bij de kijker

In de zaal klonk eerst een knipoog van Dominic Seldis: ‘Dat was ‘La La Land’, toch?’ waarna hij uithaalde: ‘Er zijn grote delen die ik niet herkende en dat is helemaal jouw schuld.’ Ed Spanjaard legde de breuk bloot: ‘De vierde noot is een syncope. Die ging je meedirigeren. Daardoor ging het orkest, dat op jou wilde spelen, in de versnelling.’ Isabelle van Keulen waarschuwde voor meezingen: ‘Wat me in aflevering vier een beetje tegen gaat staan, is dat je nog meezingt.’ Froukje verdedigde zich: ‘Dat was echt om het te redden, omdat ik dacht: waar zijn we, waar zijn we?’

De show gaat door

Op het spannendste moment leek stoppen even in beeld. ‘Had ik misschien moeten doen’, zei Froukje, maar het antwoord was kort en krachtig: ‘Nee’, gevolgd door: ‘Dat mag helemaal niet, the show must go on.’ Na achttien punten en met schuldgevoel richting haar familie verliet ze het podium.

ontevreden kijker

Onderaan eindigden Froukje en Isabelle Kafando. Het orkest velde het oordeel: met 47 procent van de stemmen moest Froukje vertrekken. Op sociale media klinkt daaropvolgend ongenoegen. Veel kijkers vinden haar doorgaans sterker dan Isabelle en spreken van een oneerlijke afstraffing op één fout. Ook onder het optreden op YouTube wordt teleurgesteld gereageerd: ‘Heel jammer om op één keer een misser afgerekend te worden. Ze heeft alle andere keren top gedirigeerd. Ik snap in die zin het orkest niet. Enfin. Jamai zal wel winnen. Voor mij is de jus van het programma af. Go on Froukje. Zoooo muzikaal. En blijf hele mooie muziek maken.’

Huh? Froukje eruit. Over het algemeen was zij véél beter. #maestro — Louise (@Georgineke) January 11, 2026

Froukje Veenstra presteert keer op keer, rijdt één keer 'n scheve schaats en húp: eruit!



Het orkest zal gedacht hebben: 100% op Froukje, zo gênant, ik stem maar op Isabelle Kafando



Tsja, als meer dan de helft dat denkt…#Maestro pic.twitter.com/0zRqYXd93q — * (@Soul7Food) January 11, 2026

FOTO’S: ELVIN BOER