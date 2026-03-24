Hélène Hendriks blikt terug op waarom Oranje VI links liet liggen

Tekst: Denise Delgado

24/03/2026

In ‘HNM de podcast’ blikken Noa Vahle (26), Hélène Hendriks (45) en Merel Ek (32) terug op de tijd dat spelers van Oranje jarenlang op gespannen voet stonden met ‘Veronica Inside’. Volgens Hendriks was er zelfs sprake van een boycot: Oranje-spelers zouden niet meer met VI gelinkt willen worden.

Wat was de aanleiding?

“Er was een boycot,” begint Hélène. Volgens Noa had dat te maken met de Akwasi-rel destijds. Merel plaatst daar kanttekeningen bij en verwijst naar wat Wilfred Genee eerder zei: VI was kritisch op Oranje en de rel zou door spelers zijn aangegrepen om de boycot te rechtvaardigen.

Lees ook: Oud-hoofdredacteur van Vandaag Inside weigert RTL Tonight

De breuk had volgens Noa grote gevolgen, vooral tijdens het WK in 2022. Ze zegt dat ze toen geen enkele speler één-op-één een vraag mocht stellen. Alleen tijdens een persconferentie kon ze bondscoach Louis van Gaal spreken.

Lees ook: Noa Vahle maakt debuut als studiopresentatrice

Koeman als keerpunt

De sfeer sloeg om toen Ronald Koeman bondscoach werd. “Ik mocht hem toen een-op-een interviewen en ik eindigde dat we al twee jaar geen spelers van het Nederlands elftal hebben gesproken”, herinnert ze zich. “Hij zei toen: ‘Ik ga het bespreken met de jongens.’ Die gasten hebben toen gezegd: ‘Streep eronder, we gaan het weer doen.'”

Band hersteld

Sindsdien lijkt de relatie een stuk beter.  “Ik vond ook dat de uitzwaaiavond het team veel sympathieker maakte. Jack van Gelder werd er zelfs emotioneel van”, zegt Hélène. Met het komende WK in zicht lijkt de kou voorlopig uit de lucht.

Ali B over zaak rond Naomi: ‘Ik ben vervolgd voor iets dat niet is onderzocht’
Toni Braxton breekt concert abrupt af: ‘Geen andere keus’
Ali B noemt zichzelf bij gerechtshof ‘symbool van Me Too-discussie’
Ali B verklaart bij aankomst gerechtshof: ‘Ik geloof in mijn onschuld’

Uit andere media

Party Inhoudelijke Behandeling Hoger Beroep Ali B

Ali B vindt situatie surrealistisch en noemt zichzelf ‘symbool van MeToo-discussie’
Weekend Inhoudelijke Behandeling Hoger Beroep Ali B

Ali B noemt zichzelf bij gerechtshof ‘symbool van Me Too-discussie’
Sante 5 Inspirerende Boeken

5 Inspirerende boeken die je helpen groeien
Vriendin vrouw bed

Evie: ‘Ik denk dat er een geest in mijn huis zit’
