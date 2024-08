Louis van Gaal geeft update over gezondheid: seks lukt niet meer

Louis van Gaal heeft vrijdagavond in Humberto à Paris open gesproken over de diagnose prostaatkanker die hij eind 2020 kreeg. Het gaat inmiddels een stuk beter met de voetbaltrainer, maar seks hebben kan hij niet meer, vertelt de 72-jarige Van Gaal.

“Het gaat eigenlijk wel goed. Het is nu zo dat ik het goed kan managen en dat ik weer natuurlijk kan plassen. Maar de liefde bedrijven kan ik niet meer, dus dat is wel een probleem. Als je prostaatkanker krijgt, is dat een probleem”, vertelt Van Gaal aan presentator Humberto Tan.

Steun

Tan vraagt daarop waarom Van Gaal besluit zo eerlijk te zijn over zijn situatie. “Om de mensen die er ook aan lijden een beetje te steunen, dat ze verder kunnen”, aldus Van Gaal. “Dat het ook mensen als mij kan treffen, dat is eigenlijk de reden. Ik ben altijd open: ik zeg wat ik voel en denk.”

Niet bang om dood te gaan

Echt bang om dood te gaan is Van Gaal nooit geweest. “Nou ja, aan prostaatkanker ga je niet zo snel dood. Er zijn natuurlijk wel mensen die er dood aan gaan, maar de meeste mensen gaan dood aan een andere ziekte”, zegt hij. “Ik ben niet echt bang geweest, maar ik heb wel mijn leven niet zo plezierig meer gevonden.”

De beste mantelzorger

De voormalige bondscoach van het Nederlands elftal is naar eigen zeggen “een optimist”, iets wat hem door de moeilijke periodes heeft geholpen. Ook zijn vrouw Truus – “de beste mantelzorger” – zijn staf en het WK voetbal in Qatar hebben hem erdoorheen geholpen.

Tijdens het gesprek met Humberto blikt Louis ook terug op het afgelopen EK voetbal en kijkt hij vooruit naar wat zijn carrière mogelijk nog in petto heeft: