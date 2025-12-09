Oud-hoofdredacteur van Vandaag Inside weigert RTL Tonight

Jan Hillenius heeft een verzoek om hoofdredacteur van RTL Tonight te worden afgeslagen. De ervaren tv-maker, die zestien jaar lang de redactie leidde bij Vandaag Inside rondom Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp, kiest bewust voor een andere richting. ‘Dit is het niet moment. Ik ben een andere weg ingeslagen’, bevestigt Hillenius aan het AD.

Jan Hillenius maakte vorig jaar de overstap van Vandaag Inside naar het onderwijs. Hij studeert nu om docent Nederlands te worden en wil die keuze consequent afmaken. ‘En daarvoor volg ik nu een opleiding. Daar ben ik aan begonnen en die wil ik afronden.’ Ondanks meerdere verkennende gesprekken voor RTL Tonight bleef het bij aftasten.

Van VI naar het klaslokaal

Na zijn lange dienst bij Vandaag Inside nam Hillenius afscheid om zich op het onderwijs te richten. De koerswijziging bevalt hem, en hij wil zijn opleiding tot docent Nederlands eerst voltooien. Met zijn nieuwe focus toont Jan dat een loopbaan buiten de studio hem serieus is. Volgens Hillenius voerde hij telefonisch drie gesprekken met een recruiter en met EndemolShine, de producent van RTL Tonight. Uiteindelijk besloot hij het aanbod niet te accepteren. De timing klopt niet voor Jan, die zijn studie prioriteit geeft: ‘Dit is het niet moment. Ik ben een andere weg ingeslagen.’

Televisie blijft lonken

Helemaal uit beeld is de tv-wereld niet: sinds zijn vertrek naar het onderwijs deed Hillenius nog losse projecten. Zo was hij als eindredacteur betrokken bij Het Debat van Nederland bij SBS 6, waar ruim twee miljoen kijkers op afstemden. ‘Televisie maken blijft natuurlijk altijd leuk, maar ik ben niet voor niets die opleiding gestart.’

De vacature ontstond nadat hoofdredacteur Carlo van Lienden half oktober onverwacht zijn vertrek aankondigde. Volgens RTL was vooraf afgesproken dat hij alleen de opstartfase zou doen en dat die klus na zeven weken klaar zou zijn.

