Hans uit Winter Vol Liefde legt misverstanden uit: ‘Ik zat vol medicijnen’

Hans, bekend uit ‘Winter Vol Liefde’, wil in ‘Veronica Superguide’ een paar hardnekkige tv-misverstanden rechtzetten. Hij vertelt dat zijn avontuur al vóór de opnames uit de bocht vloog: door een flinke val liep hij een gebroken enkel en gescheurde enkelband op. ‘Toen ik uit het ziekenhuis kwam, dacht ik: dit wordt niks.’

Toch deed hij mee, vooral dankzij pijnstillers. Maar daardoor was hij naar eigen zeggen niet zichzelf. “Ik zat vol medicijnen en wist niet meer wat ik deed,” zegt hij. Alles voelde vlak en chaotisch, waardoor hij minder initiatief nam dan hij eigenlijk had gewild.

Emotioneel bij de reünie

Die frustratie kwam er later uit tijdens de reünie. Niet omdat hij alsnog vlinders kreeg, maar omdat hij vond dat hij zich niet goed had laten zien. Hans baalt dat hij niet actief kon zijn en vooral op krukken ‘achter de dames aan’ liep, in plaats van zijn buitenleven te delen.

Met Thea sloeg de vonk niet over. Ze hielden na de opnames wel contact en Hans logeerde in november nog een week bij haar. Volgens hem kwamen ze toen tot een heldere conclusie: ze geven om elkaar, maar het is geen verliefdheid.

Stoma-gesprek verkeerd begrepen

Ook het gesprek over Thea’s stoma viel kijkers op, maar volgens Hans ontstond daar een verkeerd beeld door de manier waarop het werd opgenomen. Het gesprek moest nog eens over voor de camera’s, waardoor het volgens hem leek alsof hij afstandelijk was, terwijl dat niet zo bedoeld was.

Hans en Thea

Met Iris spreekt hij af en toe nog eens af voor een kop koffie. Hans zegt dat zij op tv koeler overkwam dan ze in werkelijkheid is. Buiten de camera’s, zeker later op de avond, was ze volgens hem juist heel gezellig.

‘Geen keukenprins’

Tot slot reageert Hans op het idee dat hij een topkok zou zijn. “Ik ben administrerend chef, geen keukenprins,” zegt hij. De dames hadden daar volgens hem duidelijk andere verwachtingen bij.

