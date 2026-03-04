Hoe liep het af met Hans en Thea na Winter Vol Liefde?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Aan het einde van Winter Vol Liefde leken Hans en Thea helemaal op hun plek samen. Het was gezellig, het klikte, maar Thea moest terug naar Nederland vanwege haar hondjes.

Ze spraken af dat het niet bij afscheid zou blijven. Hans stapte na de opnames van Winter Vol Liefde op de motor en ging langs bij Thea in Nederland. In de reünie-aflevering is zelfs een video te zien van zijn aankomst, alsof ze hun eigen kleine vervolgaflevering kregen.

Lees ook:Is Hanneke samen met Dave na Winter Vol Liefde?

Motorliefde, warmte en toch geen vonk

De hamvraag bleef: werd het ook echt liefde? Thea reageert daar droog op met: ‘Voor de motor zeker.’ Hans wil over de motor doorgaan, maar vervolgt serieuzer: hij zegt dat hij wel van Thea houdt, maar dat hij niet verliefd is. Thea bevestigt dat er wél iets is gegroeid: ‘Wij zijn echt van elkaar gaan houden.’ Ze zagen elkaar volgens Thea vaak, gingen daten en logeerden ook bij elkaar, maar de echte vonk kwam niet. Wat er precies miste, kan ze niet goed aanwijzen, al is ze in de reünie opvallend eerlijk: ze voelden niet dat ze wilden ‘zoenen, vrijen en seksen’.

En hoe zit het met Iris en Thérèse?

Ook Iris, met wie Hans in Winter Vol Liefde een goede klik had, komt nog voorbij. Zij erkent dat het goed ging, maar dat het tegelijk benauwd voelde omdat het snel ging. Hans en Iris hebben elkaar na de opnames nog wel gezien, maar er lijkt niets te zijn opgebloeid. Thérèse is ook nog even aan het woord, al gaat het dan vooral over Hans zijn kookkunsten. Ze was niet volledig overtuigd, maar vat haar ervaring nuchter samen: ‘Het was een beleving en ik eet alles en ik proef alles dus: waarom niet?’

Foto: Thirza Wijnja