Is Hanneke samen met Dave na Winter Vol Liefde?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Hanneke en Dave leken in Winter Vol Liefde voorzichtig naar elkaar toe te groeien, maar aan het eind kozen ze toch voor afscheid. Wel spraken ze af contact te houden. Hanneke zei toen al dat ze niet verwachtte dat de vonk nog zou overslaan.

Tijdens de reünie-aflevering van Winter Vol Liefde wordt duidelijk dat ze inderdaad contact hebben gehouden. Hanneke is ook naar Nederland gekomen. Ze stonden er allebei voor open, maar merkten al snel dat het bleef bij wat het was. De liefde werd niet gevonden, daar waren ze het ook allebei over eens.

‘De seks spat er nog steeds niet vanaf’

Volgens Hanneke voelt het vertrouwd en klikt het nog steeds goed tussen hen, maar betreft aantrekkingskracht verandert er weinig. ‘De seks spat er nog steeds niet vanaf. Dat is niet veranderd.’ Dave grapt dat het nog kan komen tijdens de borrel na de reünie, maar het is voor beiden duidelijk dat dit niet zo zal zijn.

Wel twijfels, geen valse signalen

Had Hanneke meer fysiek contact moeten opzoeken? ‘Misschien wel’, zegt ze, al plaatst ze meteen een kanttekening: ‘Als je het niet voelt wil je ook niet een signaal afgeven en de volgende dag iemand naar huis sturen’, zegt ze. Hanneke erkent bovendien dat veel van haar beelden ongemakkelijk waren en dat ze iemand nodig heeft die enthousiast is en haar daarin meeneemt. Bij het terugkijken dacht ze: ach mens, heb toch eens even schijt aan alles en laat het los; ze zat naar eigen idee te veel in haar hoofd.

Foto: Thirza Wijnja