Hoe liep het af voor Claudia na Winter Vol Liefde?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Toen Claudia na de opnames van Winter Vol Liefde wakker werd, schrok ze van haar eigen keuzes. In één klap voelde ze wat ze had gedaan: zowel Hans als Viktor een kans geven, en daarmee het avontuur extra ingewikkeld maken.

Hans was in het begin na de opnames van Winter Vol Liefde duidelijk de eerste kaper op de kust, terwijl Viktor zich meer op de achtergrond hield. Pas later drong het tot Claudia door wat die dubbele route met haar deed, en welke richting haar gevoel uiteindelijk op zou vallen.

De reünie geeft het antwoord

In de reünie-aflevering zijn beelden te zien van alle dates, in Frankrijk en in Nederland. En ja, er is ook ‘een beetje bij gesnuffeld’, vertelt Claudia desgevraagd. Het resultaat deelt ze daar zelf: ‘Uiteindelijk is Viktor het geworden. En Viktor woont nu beneden.’ Daarmee blijken de geruchten te kloppen, en is ook duidelijk hoe het zich na het programma heeft ontwikkeld.

Samenwonen, verschillen en een ontdekkingsreis

Claudia legt uit hoe de keuze gaandeweg vorm kreeg: ‘Ik begon met allebei, op een gegeven moment viel Hans een beetje af. Ik had daarna weer met Viktor afgesproken en toen zijn we verliefd geworden op elkaar.’ Na vijfenhalve maand is Viktor gewend aan Oostenrijk, vertelt hij. Ze zouden eerst apart wonen, maar wonen inmiddels samen, wat voor hem voelt als thuiskomen. Tegelijkertijd erkennen ze dat ze heel verschillend zijn en nog veel aan het uitzoeken zijn: Claudia is druk en chaotisch en wil diepe gesprekken, Viktor is rustiger en gaat liever niet zo de diepte in. Ruzie kunnen ze zeker maken, zegt Claudia, maar ze kunnen ook zichzelf zijn bij elkaar. De toekomst noemen ze een ontdekkingsreis: ze zijn van alles aan het uitzoeken en zien wel waar het schip strandt, al vindt Viktor die uitdrukking niks, want het schip gaat niet stranden. Voor Hans was de keuze lastig om te zien, maar hij gunt hen al het mooie van de wereld.

Foto: Thirza Wijnja