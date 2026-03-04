Zijn Robin en Pearl van Winter Vol Liefde nog samen? Dit onthult de reünie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Robin en Pearl sloten Winter Vol Liefde af als een zichtbaar verliefd stel. Het spatte ervan af. Al snel doken er geruchten op dat ze zelfs al getrouwd zouden zijn. Tijdens de reünie-aflevering wordt duidelijk hoe het echt zit.

Tijdens de reünie van Winter Vol Liefde laat Robin er geen twijfel over bestaan dat de gevoelens er nog steeds zijn. ‘Het is dikke mik’, zegt hij. Presentatrice Leonie ter Braak merkt op dat het er nog altijd vanaf spat, wat Robin bevestigt: de klik was er vanaf moment één. Pearl noemt het ‘het mysterie van de wereld’ omdat ze zo verschillend zijn, maar denkt juist dat ze elkaar daardoor goed aanvullen.

Lees ook: Wat is er na Winter Vol Liefde gebeurd tussen Elsje en Gilbert?

De klik was er meteen, de vonk kwam later

Hoewel ze elkaar direct aanvoelden, kwam de echte vonk pas later. Dat had ook te maken met het feit dat Robin zich open wilde stellen voor de andere vrouwen die zich hadden aangemeld. Toch was in het programma al te zien dat die vrouwen weinig kans maakten. Robin omschrijft Pearl als een ‘leuke, lieve en zelfstandige mooie meid’, terwijl zij het typeert als een ontmoeting op zielsniveau.

Samenwonen en een gezin dat meebeweegt

Na de opnames gingen Robin en Pearl samenwonen. Pearl vertelt dat ze zich thuisvoelt bij Robin en dat één van haar kinderen ook bij hen zal komen wonen. Het is een stap die past bij hoe serieus het tussen hen is, en het onderstreept dat het niet bij programmaliefde is gebleven, maar een leven samen is geworden.

Ja: ze zijn getrouwd

Dan volgt het antwoord op de grote vraag: ja, Robin en Pearl zijn nog samen én getrouwd. Robin vertelt dat ze elkaar afgelopen zomer in Zweden het jawoord gaven, met de crew van Winter Vol Liefde erbij. In de reünie-aflevering zijn beelden te zien van een intieme bruiloft, waar Pearl bij het omdoen van de ringen zegt: ‘Nu ben je geboeid’, waarop Robin reageert met: ‘Mooi.’ Ze geven aan dat ze het leuk hebben samen en dat het alleen nog maar leuker gaat worden. Als ze de beelden terugzien, schieten ze allebei weer vol.

Echte liefde

Leonie trekt na de bruiloftsbeelden haar conclusie: dit is waar het om draait, echte liefde. Ze kondigt ook een speciale boodschap aan van één van Pearls kinderen. In een video zegt haar dochter dat alle drie de kinderen blij zijn voor hen, en dat ze ziet ‘hoe rustig’ Pearl bij Robin wordt en hoe ze elkaar complimenteren en lachen om elkaars grapjes. Daarmee lijkt het plaatje compleet: Robin en Pearl zijn niet alleen nog samen, ze hebben hun liefde ook officieel gemaakt.

Foto: Thirza Wijnja