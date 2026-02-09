Viktor, die Claudia bezoekt in Winter Vol Liefde, heeft celstraf gehad

Tekst: Evelien Berkemeijer

Kijkers die vooruitkijken op Videoland zagen een nieuwe man bij Claudia aanbellen: Viktor. Deze week zal hij dan eindelijk te zien zijn in aflevering 20 en zij lijkt opnieuw enthousiast over zijn komst.

Juicekanaal RealityFBI deelt informatie die daar mogelijk een ander licht op werpt. Het kanaal publiceerde een e-mail en reconstrueerde een strafzaak uit zijn verleden. Let op: dit artikel bevat spoilers over Winter Vol Liefde.

Mail over vertrek naar Oostenrijk

Volgens RealityFBI ontving het kanaal eerder al een e-mail van een kandidaat die zijn omgeving informeerde Nederland te verlaten. In die mail staat: ‘In Oostenrijk heb ik een leuke dame leren kennen die een bnb in ontwikkeling heeft. Medio september zal ik in Oostenrijk in de zorg gaan werken. Waarschijnlijk ouderenzorg. Als de bnb gaat lopen ga ik kijken hoe ik de balans hou in zorg en bnb. In het voorjaar van 2026 zal ik op de social zitten en de bnb gaan promoten. Het gaat een spirituele inslag krijgen met yoga retreats/therapeutische vormen en buitenactiviteiten.’ Hij vervolgt: ‘Ik krijg de kans om in een prikkelarme omgeving te gaan wonen. Een dorp van 800 mensen midden in de natuur. Daar ik in Oostenrijk ook geboren ben en tot mijn 10e daar gewoond heb ga ik terug naar mijn oorsprong wat onwijs goed voelt.’

Viktor vóór Winter Vol Liefde

RealityFBI schrijft vervolgens dat Viktor voorheen politieagent was bij de eenheid Rotterdam. In 2013 werd hij opgeroepen wegens een zogenaamd gestolen lokvoertuig. Hij en zijn collega grepen in burger en met getrokken wapens in bij een stilstaande auto voor een verkeerslicht, waarna van korte afstand het vuur werd geopend. Niemand raakte gewond. Gelukkig maar: de auto bleek niet gestolen maar gehuurd door een particulier. Volgens het kanaal verklaarde Viktor in het proces-verbaal dat er op hen was ingereden en hij vreesde voor zijn leven. Dat werd tegengesproken door getuigen en sporenonderzoek. Ook zijn collega verklaarde dat Viktor had voorgesteld het verhaal ‘aan te dikken’.

Uitspraak en straf

De rechtbank Rotterdam veroordeelde Viktor in oktober 2015 voor poging tot doodslag (meermalen gepleegd) en meineed. De straf bedroeg 18 maanden onvoorwaardelijke celstraf. In hoger beroep werden persoonlijke omstandigheden meegewogen, zoals een burn-out, stress en het verlies van baan en pensioen. De straf werd aangepast naar 12 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, plus een taakstraf van 240 uur. Daarnaast kreeg hij een disciplinaire maatregel van oneervol ontslag, waardoor terugkeer als agent niet mogelijk is.

Reacties van RTL en Viktor

Kort na de publicatie door RealityFBI reageerde RTL: ‘Wij zijn op de hoogte van berichtgeving over privéomstandigheden van Viktor. Deze gebeurtenissen liggen ver in het verleden en waren bij ons bekend. Ze zijn zorgvuldig meegewogen binnen het castingproces.’ Viktor zelf laat weten: ‘Ik heb in mijn leven fouten gemaakt waarvoor ik verantwoordelijkheid heb genomen. Mijn verleden ligt al jaren achter mij. Ik heb mijn leven opnieuw opgebouwd en ben al negen jaar met veel plezier werkzaam in de gehandicaptenzorg.’ Of Claudia ervan op de hoogte was, is niet bekend. Wellicht zien we dat op de reünie van Winter Vol Liefde.

