Gooische Vrouwen-déjà vu in Winter vol Liefde: Claudia of Anouk?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het nieuwe seizoen van Winter vol Liefde is begonnen en meteen springt één deelnemer in het oog: Claudia.

De 53-jarige therapeut barst van energie. Ze verhuisde ooit naar Nederland voor de liefde en is nu terug bij haar roots. Daar doet ze mee aan Winter vol Liefde. Tijdens het bekijken van de mannenvideo’s danst ze al om de tafel. Als eerste gast Luuk aanbelt, klinken via de intercom vrolijke gillen; met een schaterlach en sprongetje heet Claudia hem welkom.

Vergelijking met Anouk Verschuur

Op sociale media verschijnt al snel meermaals dezelfde vraag: ‘Hoezo doet Anouk Verschuur mee aan Winter vol Liefde?’ Reacties stromen binnen van kijkers die die gelijkenis ook zien. Video’s op Tiktok, posts op Instagram en meningen op X stromen binnen. Videoland zet daar nog een streep onder door beide vrouwen iconen te noemen.

Gooische Vrouwen of Winter vol Liefde?

Anouk Verschuur is het personage uit Gooische Vrouwen, gespeeld door Susan Visser. Zij en Claudia hebben dezelfde uiterlijke kenmerken en net als Anouk oogt Claudia vrijgevochten en spiritueel, wat de herkenning bij kijkers verklaart.

FOTO: THIRZA WIJNJA