Winter Vol Liefde Antine Algra

Winter Vol Liefdes Antine Algra baalt van eenzijdig imago

Tekst: Sabine Krouwels

03/12/2025

Antine Algra is meer dan ‘dat meisje uit Winter Vol Liefde’ en vindt het jammer dat daar ten tijde van de uitzendingen weinig aandacht voor was. Ze begrijpt het wel, maar vindt ook dat mensen moeten beseffen dat er achter elke kandidaat een echt persoon zit, deelt ze deze week in Weekend. “Maar zo diep gaat het gewoon niet.”

Antine Algra vindt het jammer dat dat mensen haar daardoor zien als ‘dat meisje uit Winter Vol Liefde’ in plaats van als Antine. Toch merkt ze dat de interesse in haar als persoon wel groeit. “Ik merk dat er steeds meer wordt gevraagd naar wie ik ben en waar ik vandaan kom. Dat je meer je eigen persoon bent dan alleen Antine uit Winter Vol Liefde.”

Gek

Tijdens de uitzendingen van het programma las Antine wel eens berichten over zichzelf waarvan het leek alsof die over heel iemand anders gingen. “Dat is heel gek, het ging weinig over de echte Antine. Zelfs niet over kleine dingen, zoals wat ik heb gestudeerd of wat voor werk ik doe.”

Diep

Ergens snapte ze dat ook wel weer. “Daar is het ’t programma niet naar, want ik ben daar uiteindelijk een van de meiden en zo diep gaat het gewoon niet. Maar er zit wel een echt persoon achter alle kandidaten, dus ik vind het heel leuk dat de mensen die mij nog steeds volgen daar wat meer over weten.”

Foto: ANP

