Hanneke uit Winter Vol Liefde appt nog met déze kandidaat

Tekst: Denise Delgado

De vonk sloeg niet over in ‘Winter Vol Liefde’, maar Hanneke en Erik Zonderop (35) zijn elkaar niet uit het oog verloren. Erik vertelt aan het AD dat ze nog geregeld contact hebben, ook over de reacties die het programma losmaakte.

Erik was de eerste die afreisde naar Saalbach in Oostenrijk om te kijken of er een klik was. Hun etentje werd berucht door de stiltes en het ongemak, maar volgens Erik lag dat in het echt genuanceerder. Hij zegt dat er juist best veel is gepraat, alleen vielen er af en toe stiltes.

Langer dan je denkt

Wat kijkers niet zagen: het etentje duurde volgens Erik ruim een uur. In die tijd was het naar zijn zeggen gezellig, maar merkten ze ook snel dat ze qua karakter en aanpak van dingen behoorlijk verschillen. Daardoor kwam het gesprek soms wat stroever op gang.

Daarnaast speelde de setting mee: er stond een productieteam naast hen, wat hem zenuwachtig maakte. Erik zegt dat je dan toch sneller gaat denken of je het ‘goed’ doet.

Op Instagram schrijft Erik dat hij, ondanks dat het allemaal stroef ging (en misschien ook door cameravrees), een ‘onwijs leuke tijd’ heeft gehad met de crew en Han.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Leuke meid

Ondanks dat het romantisch niets werd, bleef het contact vriendelijk. Erik zegt dat ze af en toe checken hoe het gaat en dat Hanneke ook heftige reacties kreeg. Dat vindt hij jammer, want hij noemt haar ‘echt een leuke meid’.

Volle inbox

Erik zelf kreeg na de uitzending ineens veel aandacht: zijn social inbox liep vol met berichten van vrouwen die met hem op date willen, naar eigen zeggen zo’n honderd verzoekjes. Of daar iets serieus tussen zit, moet nog blijken.

Voorlopig nog vrijgezel

Hij zegt dat hij inmiddels wel aan het daten is, maar rustig aan doet. “Het is allemaal nog heel pril,” geeft hij aan. Voorlopig noemt hij zichzelf nog gewoon vrijgezel.

Bekijk ook:

BEELD: THIRZA WIJNJA/instagram: @erikzonderop