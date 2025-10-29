Gooische Vrouwen ploeteren door de modder: ‘Dan zien we er zo uit’

Tekst: Denise Delgado

De Gooische dames zijn terug, en hoe! Videoland trakteert fans op een hilarisch kijkje achter de schermen van het nieuwe seizoen van ‘Gooische Vrouwen’. In een video is te zien hoe Linda de Mol (Cheryl), Lies Visschedijk (Roelien) en Susan Visser (Anouk) hun lach niet kunnen bedwingen tijdens de opnames in Frankrijk.

“Roelien had het briljante idee om een wandeltocht te organiseren”, zegt Linda, onder de modder en met verward haar. “Twaalf kilometer lang!” Lies, in vol boswachterstenue, kaatst droog terug: “Als je met mensen op pad gaat die niet zo heel veel kunnen op wandelgebied, dan kan ik er ook niks aan doen. Snap je?” “En dan zien we er uiteindelijk zó uit,” zegt Linda, terwijl ze verwijst naar de viezigheid op haar kleren.

Even later verschijnt ook Susan in beeld, met een ‘enorm zeebanket om d’r nek’, zoals Linda lachend opmerkt. De vrouwen liggen dubbel van het lachen.

De toon is gezet voor het nieuwe seizoen: vriendschap, chaos en vooral heel veel humor. Linda sluit de video af met een knipoog naar de fans: “Groetjes uit Frankrijk!”

BEELD: RTL/INSTAGRAM: @VIDEOLANDONLINE