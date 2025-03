Linda de Mol open over cosmetische ingreep

Tekst: Nicky Molendijk

Linda de Mol is in de nieuwe LINDA. openhartig over een cosmetische ingreep die ze heeft ondergaan. “Ik heb mezelf nooit bijzonder mooi gevonden en was van kinds af aan onzeker over mijn uiterlijk”, schrijft de presentatrice in het blad.

De Mol laat weten dat ze haar nek heeft laten liften. Ook schrijft de presentatrice dat ze zou willen dat ze “het zelfvertrouwen had gehad om alles lekker te laten gebeuren” en dat ze “al dat geld en al die tijd aan iets zinvollers had besteed”.

“Als ik heel eerlijk ben, ben ik ook gewoon heel blij met de paar dingen die ik heb laten doen”, zegt Linda. “Als ik ’s ochtends vroeg mijn verkreukelde gezicht in de spiegel inspecteer, ben ik nog steeds blij dat ik ooit heb besloten mijn permanente wallen te laten verwijderen. Elke keer dat ik mijn haar moet opsteken, ben ik blij dat ik geen flaporen meer heb”, voegt ze daaraan toe.

Vervolgens vertelt de presentatrice dat ze iets aan haar “beginnende kalkoennek” heeft gedaan. “Sinds ik vorig jaar op mijn zestigste mijn nek heb laten liften, liggen de coltruien en de sjaaltjes die ik steeds vaker ging dragen weer in de kast.