Ewout Genemans keert dit najaar terug met nieuw seizoen van déze serie!

Later dit jaar verschijnt ook nog een ander programma van zijn hand: Ewout: Gevaarlijke Gevangenissen , waarin hij een kijkje geeft in enkele van de meest beruchte gevangenissen wereldwijd.

‘De eerste opnameweken van Bureau Utrecht zitten erop! En we hebben nu al veel meegemaakt.’, schrijft hij bij een foto met twee Utrechtse agenten. Het is weer bijzonder om het werk van de agenten van zo dichtbij mee te maken.’

Ewout Genemans (40) is dit najaar terug met een nieuw seizoen van zijn succesvolle serie, dit keer onder de naam ‘Bureau Utrecht’. In de reeks volgt hij het politieteam van de stad.

