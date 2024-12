In déze stad speelt nieuw Bureau-seizoen met Ewout Genemans zich af

Ewout Genemans loopt in het nieuwe seizoen van zijn programma mee met de politie van Utrecht. Dat maakt de programmamaker bekend op Instagram.

De opnames van Bureau Utrecht starten in het voorjaar. Het is nog niet bekend wanneer de serie op RTL en Videoland te zien is.

In eerdere seizoenen liep Genemans al mee met de politie van Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Arnhem, Rotterdam en Maastricht.