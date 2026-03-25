Alex en Linda de Lange Over Mijn Lijk

Diep gemis om Alex uit Over Mijn Lijk: ‘Mijn hart is gebroken en leeg’

Tekst: Denise Delgado

25/03/2026

Het overlijden van ‘Over Mijn Lijk’-deelnemer Alex de Lange laat nog altijd een enorme leegte achter bij zijn gezin. Zijn weduwe Linda de Lange deelt in een emotionele update hoe zwaar het gemis weegt en hoe zij en haar zoon Aaron elke dag naar zijn graf gaan om zich dicht bij hem te voelen.

Via een persoonlijk bericht laat Linda weten dat het haar nog niet lukt om haar gevoelens in een blog te verwerken. “Ik wil het niet forceren, het moet uit mijn hart komen,” schrijft ze. Tegelijkertijd geeft ze aan dat haar hart momenteel vooral ‘gebroken en leeg’ voelt.

Samen met haar zoon Aaron probeert ze stap voor stap verder te gaan. Ze vertelt dat ze doen wat nodig is om de dagen door te komen en dat ze veel steun aan elkaar hebben. Toch blijft het verdriet om Alex constant aanwezig.

Elke dag naar het graf

Om hem dichtbij te voelen, bezoeken Linda en Aaron iedere dag zijn graf. Die plek is extra bijzonder, omdat Alex die zelf nog heeft uitgezocht. Ook Aaron heeft op zijn eigen manier stilgestaan bij het verlies van zijn vader. Zo schreef hij een brief, die samen met zijn opa aan een vuurpijl werd bevestigd en de lucht in ging.

BEELD: INSTAGRAM: @ALEXENLINDADELANGE

