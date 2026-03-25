De Staatsloterij Show keert na twintig jaar terug op tv

Tekst: Denise Delgado

Na een afwezigheid van twintig jaar maakt ‘De Staatsloterij Show’ begin mei zijn rentree op televisie. Talpa heeft woensdag bekendgemaakt dat de eerste uitzending op 9 mei te zien zal zijn.

Gepresenteerd door Hélène Hendriks

Eind vorig jaar werd al bekend dat Talpa het programma nieuw leven wilde inblazen. De presentatie is in handen van Hélène Hendriks. In de jaren negentig was Marc Klein Essink lange tijd het gezicht van de show. De meest recente reeks, uit 2006, werd gepresenteerd door Carlo Boszhard en Chantal Janzen.

De STAATSLOTERIJ SHOW met Marc Klein Essink

100.000 euro

In het programma maken deelnemers kans op een bedrag van 100.000 euro. Net als in eerdere edities draait de finale om het wegspelen van zoveel mogelijk verkeerde kokers, waarin verschillende geldbedragen zitten.

Met Hélène Hendriks kiest Talpa voor een van de opvallendste tv-gezichten van dit moment. Ze is de laatste tijd veel op televisie te zien en weet een groot publiek aan zich te binden.

BEELD: ANP