Chantal Janzen deelt punten uit op Eurovisie Songfestival

Tekst: Nicky Molendijk

Chantal Janzen zal op het Eurovisie Songfestival de punten van de Nederlandse vakjury uitdelen, maakt AVROTROS vrijdag bekend. Op zaterdag 17 mei zal de presentatrice onthullen naar welk land de ‘douze points’ gaan.

In een verklaring laat Chantal weten het een eer te vinden en er nu al naar uit te kijken. “Toen we met z’n vieren het Eurovisie Songfestival in 2021 presenteerden, was de puntentelling een van de hoogtepunten om te mogen doen. Het is het moment waar het uiteindelijk allemaal om draait en het is voor de presentatoren een pittig gedeelte van de show”, aldus de presentatrice.

“Naast dat ik het een eer vind om dit jaar aan de andere kant van het scherm te mogen staan, verheug ik me vooral op een geweldig optreden van onze Claude”, gaat ze verder.

Claude zal dit jaar Nederland vertegenwoordigen in het Zwitserse Basel. De 21-jarige zanger zal dit doen met zijn nummer C’est La Vie.