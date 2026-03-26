De Meilandjes maken tv-comeback: ‘Begon weer te kriebelen’

Tekst: Denise Delgado

De Meilandjes zijn toch nog niet van het scherm verdwenen. Nadat de familie in oktober vorig jaar aankondigde te stoppen met hun realityserie, maken ze nu bekend terug te keren op televisie. Voor de komende drie jaar verbinden ze zich exclusief aan RTL en Videoland.

Nieuwe formats

Daarmee begint voor de familie een nieuw hoofdstuk in hun tv-carrière. Welke programma’s ze precies gaan maken, is nog niet bekend. Volgens RTL wordt achter de schermen hard gewerkt aan nieuwe formats waarin de herkenbare familiedynamiek van de Meilandjes een centrale rol speelt.

Een mooie stap

Martien Meiland noemt de samenwerking een mooie stap voor het gezin. “Na maanden rust begon het toch weer te kriebelen. We doen alles samen en dat ga je ook terugzien in wat we gaan maken. We krijgen energie van een nieuw hoofdstuk bij RTL en Videoland.” Omdat de familie alles samen doet, zal dat ook duidelijk terug te zien zijn in de nieuwe programma’s. Martien zegt bovendien niet te kunnen wachten om Nederland opnieuw mee te nemen in alles wat ze beleven.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Plek in het hart

Ook RTL is enthousiast over de komst van de familie. “De Meilandjes hebben een unieke plek veroverd in het hart van het Nederlandse publiek,” zegt programmadirecteur Peter van der Vorst. Ook laat weten trots te zijn dat de Meilandjes zich bij RTL aansluiten. Volgens hem zorgen hun openheid, humor en uitgesproken levensstijl telkens weer voor televisie die zowel raakt als vermaakt.

Bekijk ook:

BEELD: ANP