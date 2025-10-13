Maxime Meiland, Martien Meiland, de Meilandjes, Erica

De Meilandjes stoppen met tv, Maxime Meiland: ‘Koek is op’

Tekst: Evelien Berkemeijer

13/10/2025

De familie Meiland stopt met de realitysoap Chateau Meiland. Dit nieuws maakten zij zondagavond bekend in RTL Boulevard. Maxime Meiland sprak er maandag over in de ochtendshow met Gordon en Froukje de Both.

Volgens Maxime is de koek op. Ze vertelt: ‘Wij hebben eigenlijk een heel saai leven, dus wat moeten we nou nog filmen?’ Het huis in Italië blijft wel behouden, maar wordt gebruikt als vakantiehuis. In januari gaan Erika en Martien Meiland er weer naartoe.

Eerder gaf Maxime al aan te willen stoppen, lees hier ons artikel daarover.

Reden voor het stoppen

Maxime legt uit dat Martien Meiland als eerste besloot dat het tijd was voor een einde. ‘Hij heeft al een halfjaar twijfels van: moeten we het nog wel doen en wat gaan we dan doen?’ Het bedenken van nieuwe seizoenen zorgde voor stress, omdat er altijd een onderwerp nodig is. Normaal bedachten ze die zelf, maar inmiddels kwamen ze er niet meer spontaan op en voelden ze dat het genoeg is geweest.

Toekomstplannen van Maxime Meiland

Op de vraag van Gordon of ze nog bij SBS blijven, antwoordt Maxime dat ze helemaal niet meer op televisie zullen zijn. Het gaat dus niet enkel om een stop van Chateau Meiland. Haar eigen ambitie ligt ook niet bij tv. Toen Gordon grapte of ze zwart-op-wit konden krijgen dat de Meilandjes niet meer op tv komen, barstte ook Maxime in lachen uit. Bekijk het interview hier:

FOTO: ANP

Uit andere media

Party Bart Bosch

Bart Bosch eerlijk: ‘Ik heb een hekel aan hele grote lippen’

Bart Bosch, die al decennialang een bekende naam is in de Nederlandse showbizz, vertelt aan Party wat hij aan zijn uiterlijk zou willen veranderen als hij de kans kreeg…
Weekend Boy George & Culture Club Perform At Uptown Festival 2025

In de spotlight: Boy George

In de jaren 80 had Boy George succes met zijn band Culture Club. Maar dat de groep enkele jaren later uit elkaar viel, heeft hij aan zichzelf te danken. Zijn hevige drugsverslaving na een relatiebreuk deed hen uiteindelijk de das om.
Vriendin Positief

Deze sterrenbeelden krijgen nog voor de feestdagen een positief bericht

De laatste maanden van het jaar kunnen hectisch zijn: cadeautjes regelen, lijstjes afvinken, afsluiten op werk… Maar tussen al die drukte door heeft het universum nog wat moois in petto. Want volgens de sterren staan vijf tekens een fijne verrassing te wachten: een positief bericht, een onverwachte kans of gewoon goed nieuws dat alles nét wat lichter maakt. Klinkt goed, toch?
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien