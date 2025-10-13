De Meilandjes stoppen met tv, Maxime Meiland: ‘Koek is op’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De familie Meiland stopt met de realitysoap Chateau Meiland. Dit nieuws maakten zij zondagavond bekend in RTL Boulevard. Maxime Meiland sprak er maandag over in de ochtendshow met Gordon en Froukje de Both.

Volgens Maxime is de koek op. Ze vertelt: ‘Wij hebben eigenlijk een heel saai leven, dus wat moeten we nou nog filmen?’ Het huis in Italië blijft wel behouden, maar wordt gebruikt als vakantiehuis. In januari gaan Erika en Martien Meiland er weer naartoe.

Reden voor het stoppen

Maxime legt uit dat Martien Meiland als eerste besloot dat het tijd was voor een einde. ‘Hij heeft al een halfjaar twijfels van: moeten we het nog wel doen en wat gaan we dan doen?’ Het bedenken van nieuwe seizoenen zorgde voor stress, omdat er altijd een onderwerp nodig is. Normaal bedachten ze die zelf, maar inmiddels kwamen ze er niet meer spontaan op en voelden ze dat het genoeg is geweest.

Toekomstplannen van Maxime Meiland

Op de vraag van Gordon of ze nog bij SBS blijven, antwoordt Maxime dat ze helemaal niet meer op televisie zullen zijn. Het gaat dus niet enkel om een stop van Chateau Meiland. Haar eigen ambitie ligt ook niet bij tv. Toen Gordon grapte of ze zwart-op-wit konden krijgen dat de Meilandjes niet meer op tv komen, barstte ook Maxime in lachen uit. Bekijk het interview hier:

FOTO: ANP