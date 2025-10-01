Maxime Meiland

Maxime Meiland: ‘Ik voel dat de tijd van stoppen eraan komt’

Tekst: Evelien Berkemeijer

01/10/2025

Maxime Meiland overweegt een stap terug te doen uit de televisiewereld. De 29-jarige realityster vertelt dat de druk van bekendheid steeds zwaarder weegt en dat haar prioriteiten veranderen. Het leven in een tiny house tijdens de bouw van hun nieuwe familiewoning maakt dat ze anders naar haar carrière kijkt.

In een gesprek met Beau Monde is Maxime Meiland openhartig over haar prioriteiten en de reacties op haar boek.

De tijd van stoppen nadert

In een gesprek met Beau Monde zegt Maxime: ‘Ik voel dat de tijd van stoppen eraan komt’. Ze merkt dat het succes van de programma’s die ze met haar familie maakt, steeds minder belangrijk voor haar wordt. ‘Dat merk ik wel aan mezelf’, voegt ze toe.

Het boek van Maxime Meiland

Sinds de publicatie van haar boek, waarin ze openhartig spreekt over seksueel misbruik, is het gevoel sterker geworden. ‘Ik kreeg een shitload over mij heen die ik niet had kunnen voorzien. In dat boek ben ik zo kwetsbaar en dat mensen mijn verhaal in twijfel trekken, raakt me enorm’, vertelt Maxime. Tegelijkertijd vindt ze steun in de reacties van andere vrouwen: ‘Wat mij wel steunt in dit verhaal, zijn alle berichten die ik van andere vrouwen die ik heb ontvangen.’

Dromen buiten de camera

Maxime deelt ook haar persoonlijke dromen. Ze verlangt naar een rustiger leven op een klein boerderijtje met mini-koetjes. Het idee van een leven buiten de schijnwerpers spreekt haar steeds meer aan, zeker nu de druk van bekendheid groter voelt.

FOTO: ANP

