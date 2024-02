Dit hebben de Meilandjes in petto voor het nieuwe seizoen

Chateau Meiland keert in het najaar terug op televisie op SBS6 voor een tiende seizoen. Voor de nieuwe reeks gaat de familie Meiland weer de grens over.

“Wij komen gewoon in het najaar terug met Chateau Meiland. Maar dat speelt zich voornamelijk af, en dat is het enige wat ik erover ga zeggen, in het buitenland”, zei Martien Meiland donderdag in RTL Boulevard. Of ze teruggaan naar Frankrijk, waar Chateau Meiland ooit begon, wil hij niet bevestigen.

Erica Renkema zegt dat de familie naar het buitenland gaat omdat er wel iets moet gebeuren. “Reality moet leuk zijn”, vervolgt ze. “Dat was de afgelopen vijf jaar. Maar nu niet meer, wij worden ook ouder. Wij gaan straks ergens wonen met Maxime en Leroy, daar willen we ook niet draaien. Ik wil geen dingen gaan verzinnen. Daar hebben we geen zin in.”

In de vorige reeks stond de verbouwing van het pension in Noordwijk centraal. Het verblijf is recent voor de spin-off Chateau Meiland VIPS bezocht door bekende Nederlanders. Deze serie debuteert volgende week op tv.