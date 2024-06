Daar Gaan Ze Weer-Debbie krijgt steun van Jacobien na breuk met Vincenzo

In B&B Vol Liefde opende Debbie de zoektocht naar de ware, maar sloot deze af zonder de man van haar leven. Later vond ze haar man toch, in de Italiaanse Vincenzo. Ze kregen zoon Peppino en probeerden samen hun Italiaanse droom van een eigen glamping te realiseren, maar dat ging niet zonder slag of stoot, zagen kijkers in het programma Daar Gaan Ze Weer. Tot overmaat van ramp is de relatie tussen Debbie en Vincenzo geklapt, meldde laatstgenoemde op Instagram. Debbie kan rekenen op steun van ’teamgenoot’ Jacobien.

Debbie is met Peppino teruggegaan naar Nederland, schreef Vincenzo aangeslagen op Instagram. Dat betekent dat hun droom, glamping Natunia, waarschijnlijk nooit waarheid wordt. “We zijn door diepe dalen gegaan, maar probeerden altijd te blijven lachen. Helaas bracht het nieuwe jaar niet de gehoopte sereniteit, en ik denk niet dat Natunia ooit gerealiseerd zal worden, tenminste, niet met ons. Debbie is nu met Peppino even terug naar Nederland en ik blijf alleen achter in Nola.”

Verdrietig

Jacobien, die net als Debbie en Vincenzo in Daar Gaan Ze Weer te volgen was terwijl ook zij de Italiaanse droom proberen waar te maken, leeft reuze mee met Debbie “als Nederlandse jonge moeder”. “Ondanks dat ik Debbie nog nooit heb ontmoet voel ik me wel een team met alle medekandidaten, we maakten SAMEN het programma. Het nieuws wat nu naar buiten komt dat zij en Vincenzo nu uit elkaar zijn is heel erg verdrietig”, schrijft Jacobien bij een kiekje van moeder en kind. “Ik wens je alle liefde en kracht Debbie en Peppino. Dikke kus van ons.”

