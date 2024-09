Boer zoekt Vrouw-smaakmakers Maud en Evert uit elkaar

In 2022 zocht boer Evert de liefde in kijkcijferkanon Boer zoekt Vrouw en al snel was het raak tussen hem en Maud. Helaas is de relatie na twee jaar samen toch op de klippen gelopen, melden ze op de website van het programma.

“Het is fijner voor ons om uit elkaar te gaan”, vertellen Evert en Maud. “We voelen ons veilig bij elkaar, maar er missen echt te veel overeenkomsten voor een liefdesrelatie helaas.”

Lees ook: BZV-boerin Annemiek Koekoek bevallen van eerste kind

Nieuw huis

Maud trok na de opnames al snel in bij Evert op de boerderij in Drenthe en moet nu op zoek naar een nieuw plekje. Ze weet precies waar ze naar op zoek is. “Een klein huisje in de bovenste helft van Noord-Holland of Friesland, in het stille groen, voor mij alleen.” Tot die tijd blijft ze wonen in een eigen deel op de boerderij en blijft ze Evert daar helpen. “We gunnen elkaar het allermooiste, dat vast nog komen gaat.”

Beeld: KRO-NCRV