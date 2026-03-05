Boer Geert Krops

Boer Geert uit Boer Zoekt Vrouw volledig verlamd na fietsongeluk

Tekst: Denise Delgado

05/03/2026

Verdrietig nieuws voor boer Geert Krops, bekend van ‘Boer zoekt Vrouw’. Hij ligt in Portugal in het ziekenhuis na een ernstig fietsongeluk. Zijn vriendin Lenie vertelde donderdag aan het AD dat de 76-jarige Krops sinds 10 februari op de intensive care wordt behandeld en inmiddels volledig verlamd is.

Fietsvakantie

Het ongeluk gebeurde op de eerste dag van hun fietsvakantie. Volgens Lenie werd Krops onwel terwijl hij fietste, waarna Geert ten val kwam en ongeveer twee meter naar beneden viel.

Een fietsvriend begon direct met reanimeren en hield dat naar eigen zeggen zo’n drie kwartier vol, totdat hulpdiensten arriveerden. Geert wordt nu verzorgd in een privéziekenhuis.

Communiceren gaat via knikken

Lenie zegt dat haar partner bij bewustzijn is, maar niet kan praten. Communiceren gaat via knikken: ja of nee. Artsen hebben onlangs een pin in zijn nekwervel geplaatst om de wervel te stabiliseren.

De wens is om Geert naar Nederland over te brengen, maar of dat mogelijk is, is nog onzeker. Volgens Lenie spelen beperkingen in het luchtruim mee en is er bovendien speciaal vervoer per vliegtuig nodig.

Geert deed in 2014 mee aan het datingprogramma en runde een boerderij in Mussel (Groningen). Lenie leerde hij twee jaar geleden kennen tijdens een fietstocht langs het Pieterpad; sindsdien zijn ze samen.

