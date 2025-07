Boer Zoekt Vrouw Jan en Dorien zijn getrouwd!

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens de reünie van Boer Zoekt Vrouw hoorden we al dat Jan zijn Dorien ten huwelijk had gevraagd, nu is het dan echt zover gekomen.

Op 29 juli 2025 zijn de twee getrouwd, zo brengt KRO-NCRV naar buiten. Met de trekker gingen ze al vroeg naar het gemeentehuis. ‘Een mooie dag’, aldus Dorien.

Geen vriendin meer

Jan is ook erg gelukkig: ‘We zijn nu man en vrouw. Mooi, hè?’, zegt hij. Dan vervolgt hij met een uitspraak die typisch bij de boer past: ‘Als iemand mij nu vraagt waar m’n vriendin is, zeg ik: je moet naar m’n vrouw vragen!”.

Feest met cadeaus

Toen het stel getrouwd terug kwam, hebben ze koffie gedronken en gebak gegeten met familie en vrienden. Daar kregen ze ook cadeaus, met als bijzondere verrassing van de vriendengroep: Marco, een hondje. Dit na het recentelijk overlijden van Jan zijn vorige hond. Eerder kreeg Dorien van Jan een cadeau, op Valentijnsdag: haar nieuwe kapsel.

Vervolg van de dag én het jaar

Na de feestelijke middag gingen ze uit eten. In het najaar zal het echtpaar een groot feest geven om de liefde te vieren, waar ook alle andere boeren van het afgelopen seizoen van Boer Zoekt Vrouw voor zijn uitgenodigd. Later gaan ze samen ook nog naar Brugge. Verder leeft het koppel van dag tot dag, maar nu dus wel: als man en vrouw.

BRON: KRO-NCRV FOTO: KRO-NCRV/LINELLE DEUNK