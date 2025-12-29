Boer Zoekt Vrouw-Annemiek verwacht tweede kind

Tekst: Dunya Diercks

Boerin Annemiek Koekoek, bekend van het elfde seizoen van Boer Zoekt Vrouw, is in verwachting van haar tweede kind. Dat schrijft de 31-jarige boerin op Instagram bij een foto waarop ze haar hand op haar zwangere buik houdt.

Ze onthult meteen het geslacht van haar tweede kind: het wordt een jongetje. De knul wordt in het voorjaar verwacht. Tot zover verloopt haar zwangerschap voorbeeldig, schrijft Annemiek. BZV-presentatrice Yvon Jaspers is in haar nopjes met het nieuws. ‘Twee mooie Drenthse jongetjes. Geweldig! Wat een prachtig vooruitzicht voor 2026!’, schrijft ze. ‘Ik wens jullie een heel fijne zwangerschap!’

Geen huwelijk

Tijdens haar deelname aan Boer Zoekt Vrouw vond Annemiek de liefde niet, maar inmiddels heeft Cupido raakt geschoten en is ze al ruim drie jaar samen met haar vriend. Ze kennen elkaar al lang: ze zaten samen op school. In De Slimste Mens vertelde Annemiek dat zíj heel graag wil trouwen, maar hij niet… ‘Mijn vriend wil écht niet trouwen. En dat vind ik echt wel een beetje jammer.’