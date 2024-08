Big Brother kondigt gloednieuw seizoen aan

Leuk nieuws voor Big Brother-fans: in 2025 komt er een splinternieuw seizoen. De makers hebben dit bekendgemaakt door een reeks mysterieuze berichten op Instagram.

Big Brother is voor het komende seizoen nog op zoek naar nieuwe deelnemers. ‘Ben jij klaar om hét ultieme psychologische experiment aan te gaan? Heb jij het lef en doorzettingsvermogen van een winnaar?’ pennen de makers op de aanmeldpagina.

Dit seizoen belooft vol verrassingen en onverwachte wendingen te zitten. Op Instagram deelt het programma mysterieuze berichten zoals ‘Klaar voor het onverwachte?’, ‘Alles wordt anders’ en ‘Laat los wat je denkt te weten’.

Hoewel de exacte veranderingen nog niet bekend zijn, wekt de belofte dat ‘alles anders wordt’ al veel nieuwsgierigheid op bij de fans. Sta jij te trappelen om 24/7 door camera’s gevolgd te worden in het Big Brother-huis? Meld je dan nu aan.

Big Brother is een reality-tv-programma waarin deelnemers voor een bepaalde periode in een huis worden opgesloten, volledig geïsoleerd van de buitenwereld. Ze worden 24/7 gevolgd door camera’s, waarbij hun leven en interacties continu worden uitgezonden. Het programma werd bedacht door John de Mol en ging in 1999 voor het eerst van start in Nederland. Sindsdien is het wereldwijd een groot succes geworden, met versies in tientallen landen.

