Vermeend slachtoffer Jay-Z geeft toe dat verhaal niet helemaal klopt

De vrouw die rapper Jay-Z ervan beschuldigde dat hij haar als 13-jarige heeft verkracht, geeft toe dat er fouten in haar verhaal zitten. Dat zei ze na afloop van het televisie-interview dat ze gaf aan de Amerikaanse nieuwszender NBC.

Afgelopen zondag kwam de beschuldiging van de vrouw tegen Diddy en Jay-Z naar buiten. Jay-Z, getrouwd met zangeres Beyoncé, ontkende de aantijging direct. Ook stelde hij dat de advocaat van de vrouw hem al eerder met deze kwestie heeft geprobeerd te chanteren.

NBC ontdekte na het interview, waarin de vrouw onherkenbaar in beeld was gebracht, dat er inconsistenties in haar verhaal zaten. De vrouw, die zegt dat Jay-Z haar samen met Sean ‘Diddy’ Combs na afloop van de MTV Video Music Awards in New York in 2000 heeft misbruikt, blijft desondanks grotendeels achter haar verhaal staan.

Zo kwam naar voren dat haar vader zich er niets van kon herinneren dat hij haar bij het MTV-feestje opgehaald zou hebben. Ook verklaarde zanger Benji Madden helemaal niet bij het muziekevenement te zijn geweest, terwijl de vrouw beweerde daar met hem te hebben gesproken.

Jay-Z, wiens echte naam Shawn Carter is, stelde direct na afloop van het interview in een verklaring dat het incident waar de vrouw over praat niet heeft plaatsgevonden. Volgens het Amerikaanse muziekmagazine Billboard hebben de advocaten van Jay-Z de rechtbank in New York inmiddels verzocht om de aanklachten te schrappen. Ze stellen onder meer dat naar aanleiding van het interview vastgesteld kan worden dat de advocaat van het vermeende slachtoffer ‘vrijwel zeker heeft nagelaten een redelijk onderzoek naar de feiten te doen voordat hij de klacht indiende’.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES