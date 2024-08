Justin Timberlake houdt in rechtbank vol: ik was niet dronken

Justin Timberlake blijft ook vrijdag in de rechtbank bij zijn verklaring: hij was niet dronken toen hij in juni achter het stuur stapte. Vrijdag verscheen de Amerikaanse zanger via een videoverbinding voor de rechter van Sag Harbor in New York.

De zanger werd in New York aangehouden nadat hij een stopteken had genegeerd en niet op de juiste weghelft reed. Volgens de agent had hij “bloeddoorlopen en glazige ogen” en rook hij naar alcohol. Hij weigerde daarnaast drie keer een blaastest. Zijn advocaat liet een week geleden al weten dat Timberlake niet onder invloed was.

Lees ook: Justin Timberlake gearresteerd voor rijden onder invloed, moet voor de rechter verschijnen

Op 9 augustus vervolg

De rechter besloot vrijdag dat Timberlake officieel niet meer mag rijden in New York. Tijdens de zitting trok Timberlakes advocaat Edward D. Burke Jr. zijn eerdere motie om de zaak te verwerpen in. De zaak gaat op vrijdag 9 augustus verder. Eerder ging het verhaal dat Timberlake dan fysiek aanwezig zou moeten zijn, maar de rechter liet weten dat dat niet nodig is.