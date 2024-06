Ali B tegen rechters: ‘Hopelijk wordt u niet meegesleept door emoties’

Ali B heeft vrijdag aan het slot van de inhoudelijke behandeling van zijn zedenzaak het woord gericht tot de rechters. “U bent mijn laatste hoop op rechtvaardigheid en objectiviteit. Hopelijk wordt u niet meegesleept door emoties”, zei de rapper. Aan de slachtoffers liet hij weten: “Mijn deur staat altijd open.”

B. stelde dat hij de zaak “heel verdrietig vindt voor iedereen, voor de aangeefsters en hun familie”. De rapper herhaalde nog eens dat hij zelf ook al 2,5 jaar in een “emotionele rollercoaster” zit en gaf aan dat hij ten tijde van het vermeende misbruik nooit een negatief signaal heeft gehad van zijn slachtoffers.

‘Geen signalen gezien’

“Ik heb geen signalen gezien. Tien jaar geleden niet en zes jaar geleden ook niet. Ik kan die signalen niet bewijzen die er over en weer waren en die vrouwen ook niet. Niemand kan iets uit die signalen halen. Daar moet ik het mee doen”, zei de rapper emotioneel.

Uitspraak op 12 juli

In de rechtbank in Haarlem stond Ali B drie dagen lang terecht voor vier zedenfeiten met drie vrouwen, onder wie een ex-kandidaat van The Voice of Holland en zangeres Ellen ten Damme. Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag een celstraf van drie jaar. De uitspraak volgt op 12 juli.