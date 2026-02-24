Oranjes stralen met olympische medaillewinnaars tijdens fotomoment

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia hebben dinsdagmiddag de Nederlandse olympische medaillewinnaars ontvangen op Paleis Noordeinde. Bij de huldiging hoorde ook een vast onderdeel: een gezamenlijke foto op de trappen aan de voorkant van het Haagse paleis.

Voor het paleis stonden enkele tientallen belangstellenden achter de hekken klaar om de sporters toe te juichen. De aanwezigen wachtten tot de olympiërs hun plek hadden ingenomen voor het fotomoment.

Zodra de medaillewinnaars opgesteld stonden, verschenen ook het koningspaar en prinses Amalia buiten. Samen liepen zij naar voren om met de sporters te poseren.

Amalia probeerde zich bescheiden op te stellen door achter de sporters te gaan staan. Uiteindelijk werd ze naar voren geroepen, zodat ze naast haar ouders plaatsnam bij de eerste rij.

Zingen en applaus

Het gezelschap werd ontvangen met luid applaus en werd door het publiek toegezongen. Na enkele momenten poseren zat het officiële fotodeel erop.

Koningspaar En Prinses Amalia Poseren Voor Groepsfoto Met Olympiërs

Daarna namen de sporters afscheid van de Oranjes en verlieten ze het paleisterrein in TeamNL-busjes.

Support in Italië

Eerder deze maand reisden Willem-Alexander, Máxima en Amalia nog naar Italië om de Nederlandse ploeg vanaf de tribunes aan te moedigen.

Record en derde plek

De Spelen leverden Nederland onder meer een recordaantal gouden medailles op. Daardoor eindigde TeamNL als derde in het medailleklassement, de beste Nederlandse eindklassering ooit bij de Winterspelen.

BEELD: ANP