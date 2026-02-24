Olympiërs aangekomen bij Glazen Zaal voor koninklijke huldiging

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia ontvangen dinsdagmiddag olympische sporters op Paleis Noordeinde. Onder anderen Jutta Leerdam, Femke Kok en Jenning de Boo worden gehuldigd voor hun prestaties op de Winterspelen, de meest succesvolle editie ooit voor Nederland met tien gouden medailles.

Jutta: ‘superaardige en normale man’

Voor Jutta voelt het bijna alsof ze een bekende weer ziet. Na haar gouden 1000 meter in Milaan ontmoette ze Willem-Alexander al, inclusief een knuffel. ‘Hij is een superaardige en normale man,’ zegt ze bij aankomst, voordat ze de Glazen Zaal ingaat. Ze vindt het leuk hem weer te zien en benadrukt: ‘Het voelt ook niet te moeilijk allemaal, het is heel toegankelijk.’

Jutta geeft toe dat ze even twijfelde of aanraken wel mocht. ‘Dat weet je niet natuurlijk,’ zegt ze, ‘maar dat kon allemaal.’

Huldiging Winnaars Winterspelen 2026

Femke: ‘Een hele eer’

Ook Femke Kok ontmoette Willem-Alexander na de 1000 meter. Zij vindt het bijzonder dat het koningspaar en Amalia in Milaan aanwezig waren. Volgens Femke laat dat zien dat de royals echt meeleven met de sporters. “Een hele eer dat we daar nu naartoe mogen,” zegt ze over de ontvangst.

Huldiging Winnaars Winterspelen 2026

Sprekers en groepsfoto

De huldiging start met een programma in de Glazen Zaal, waar onder meer de premier, de minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport en chef de mission Carl Verheijen het woord voeren. Daarna volgt de ontvangst op Paleis Noordeinde, die wordt afgesloten met een groepsfoto. Voor prinses Amalia is het de eerste keer dat ze bij zo’n huldiging aanwezig is.

Huldiging Medaillewinnaars Olympische Winterspelen

Huldiging Winnaars Winterspelen 2026

Huldiging Winnaars Winterspelen 2026

Huldiging Winnaars Winterspelen 2026

Huldiging Winnaars Winterspelen 2026

Royals langs de baan

Het koningspaar en Amalia waren tijdens de Winterspelen al vaker te zien bij wedstrijden met Nederlandse sporters en waren ook aanwezig bij de openingsceremonie.

