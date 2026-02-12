Koning Opent Koningsspelen In Deventer

Zoet! Jutta Leerdam verrast koning Willem-Alexander met spontane knuffel

Tekst: Denise Delgado

12/02/2026

Heel Nederland heeft het erover: de knuffel tussen Jutta Leerdam en koning Willem-Alexander. Na de sensationele 1000 meter op de Olympische Winterspelen in Milaan, waar Jutta goud pakte en Femke Kok óók indruk maakte, volgde nóg zo’n moment dat meteen bleef hangen.

Sportliefhebber

Het koningspaar zat live op de tribune bij Milaan Cortina 2026 en ook kroonprinses Amalia werd gespot naast haar ouders. De spanning was van hun gezichten af te lezen, maar na de Nederlandse medailleregen sloeg dat om in pure trots. Niet zo gek: koning Willem-Alexander staat bekend als een enorme sportliefhebber.

De tekst gaat verder onder de video.

Lees ook: Koninklijk paar reageert op olympisch record van Jutta Leerdam

De knuffel die overal rondgaat

Na afloop dook al snel beeld op van het koningspaar dat met Jutta en Femke sprak. De koning prees daarbij ook de prestaties van vrouwen in de sport en benadrukte hoe belangrijk zij zijn voor het Nederlandse succes. Maar wat veel mensen toen nog níet hadden gezien, was wat er vlak daarvoor gebeurde: Jutta liet zich meeslepen door het moment en viel de koning spontaan in de armen. Het resultaat: een innige, bijna filmische knuffel die inmiddels overal rondgaat. Nieuwsgierig? Het fragment staat in Jutta’s Instagram-post, op slide drie:

Lees ook: Prinses Amalia reist mee naar Winterspelen; én een throwback!

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @JUTTALEERDAM/@KONINKLIJKHUIS

LEES OOK

In beeld: Máxima start Internationaal Jaar van de Vrijwilliger
Prins William reageert niet op vragen over Andrew en Epstein-zaak
Politieonderzoek: verhoogde hartslag bij vermeend slachtoffer Marius Borg Høiby
Column: Hét jubileumfeest
Lees meer Royalty

Uit andere media

Weekend Premiere Ademnood Katja Schuurman

Katja Schuurman ‘verkreukeld’ op bed met longontsteking
Sante vrouw maakt yogamat schoon met spray in woonkamer

Je yogamat is viezer dan je denkt (maar zo fix je dit)
Vriendin Hond Op Schoot Bij Baasje Vertrouwen

5 manieren waarop honden laten zien dat ze je volledig vertrouwen
Party Nicol Kremers F2f 01092025 Ajdj (17)

Nicol Kremers is nog steeds aan het opkrabbelen…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise