Zoet! Jutta Leerdam verrast koning Willem-Alexander met spontane knuffel

Tekst: Denise Delgado

Heel Nederland heeft het erover: de knuffel tussen Jutta Leerdam en koning Willem-Alexander. Na de sensationele 1000 meter op de Olympische Winterspelen in Milaan, waar Jutta goud pakte en Femke Kok óók indruk maakte, volgde nóg zo’n moment dat meteen bleef hangen.

Sportliefhebber

Het koningspaar zat live op de tribune bij Milaan Cortina 2026 en ook kroonprinses Amalia werd gespot naast haar ouders. De spanning was van hun gezichten af te lezen, maar na de Nederlandse medailleregen sloeg dat om in pure trots. Niet zo gek: koning Willem-Alexander staat bekend als een enorme sportliefhebber.

De knuffel die overal rondgaat

Na afloop dook al snel beeld op van het koningspaar dat met Jutta en Femke sprak. De koning prees daarbij ook de prestaties van vrouwen in de sport en benadrukte hoe belangrijk zij zijn voor het Nederlandse succes. Maar wat veel mensen toen nog níet hadden gezien, was wat er vlak daarvoor gebeurde: Jutta liet zich meeslepen door het moment en viel de koning spontaan in de armen. Het resultaat: een innige, bijna filmische knuffel die inmiddels overal rondgaat. Nieuwsgierig? Het fragment staat in Jutta’s Instagram-post, op slide drie:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @JUTTALEERDAM/@KONINKLIJKHUIS