Prinses Amalia reist mee naar Winterspelen; én een throwback!
21/01/2026
Prinses Amalia (22) gaat volgende maand met haar ouders naar de Olympische Winterspelen in Italië. Ze is op 6 februari bij de openingsceremonie in Milaan en bezoekt op 7 februari samen met het koningspaar het Olympisch Dorp. Net als onze collega’s van Royalty blikken we kort terug op ‘kleine Amalia’ bij eerdere Winterspelen. Bekijk de beelden hieronder!
Programma in Italië
Op 6 februari woont Amalia met koning Willem-Alexander en koningin Máxima de opening in stadion San Siro bij. Een dag later brengt het drietal een bezoek aan het Olympisch Dorp. De sluitingsceremonie vindt later die maand plaats in Verona.
Het koningspaar is van 5 tot en met 10 februari aanwezig bij de Spelen. Demissionair premier Dick Schoof schuift op 6 en 7 februari eveneens aan.
Lees ook: Hierom lunchte prinses Amalia met burgemeester Halsema
Over de Winterspelen 2026
De Olympische Winterspelen worden gehouden van 6 tot en met 22 februari 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo. Het koningspaar is uitgenodigd; Willem-Alexander is erelid van het Internationaal Olympisch Comité.
Terugblik 201o
We delen een korte terugblik: kleine Amalia bij de 21e Olympische Winterspelen in Vancouver. Wat een schatje!
Lees ook: Actueel: Omaanse onderscheiding voor prinses Amalia
Bekijk ook:
BEELD: ANP
LEES OOK
Uit andere media
Recordtijd: ‘Winter Vol Liefde’-kandidaat kan binnen een uur weer vertrekken
Nog geen uur later: Winter Vol Liefde-kandidate moet alweer vertrekken
Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken