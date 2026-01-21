Prinses Amalia reist mee naar Winterspelen; én een throwback!

Tekst: Denise Delgado

Prinses Amalia (22) gaat volgende maand met haar ouders naar de Olympische Winterspelen in Italië. Ze is op 6 februari bij de openingsceremonie in Milaan en bezoekt op 7 februari samen met het koningspaar het Olympisch Dorp. Net als onze collega’s van Royalty blikken we kort terug op ‘kleine Amalia’ bij eerdere Winterspelen. Bekijk de beelden hieronder!

Programma in Italië

Op 6 februari woont Amalia met koning Willem-Alexander en koningin Máxima de opening in stadion San Siro bij. Een dag later brengt het drietal een bezoek aan het Olympisch Dorp. De sluitingsceremonie vindt later die maand plaats in Verona.

Het koningspaar is van 5 tot en met 10 februari aanwezig bij de Spelen. Demissionair premier Dick Schoof schuift op 6 en 7 februari eveneens aan.

Over de Winterspelen 2026

De Olympische Winterspelen worden gehouden van 6 tot en met 22 februari 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo. Het koningspaar is uitgenodigd; Willem-Alexander is erelid van het Internationaal Olympisch Comité.

Terugblik 201o

We delen een korte terugblik: kleine Amalia bij de 21e Olympische Winterspelen in Vancouver. Wat een schatje!

Prinses Amalia 2010

21ste Olympische Winterspelen Teampersuit D H

21ste Olympische Winterspelen 5000 Mtr Heren

BEELD: ANP