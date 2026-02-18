Koningspaar en Amalia ontvangen binnenkort helden van de Winterspelen

Volgende week dinsdag zetten koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia de Nederlandse medaillewinnaars van de Olympische Winterspelen in het zonnetje op Paleis Noordeinde. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte de ontvangst woensdag bekend. Vooraf is er een huldiging in de Glazen Zaal, waarna de sporters en hun coaches naar het paleis gaan.

Het programma combineert een publieke ode en een vorstelijke ontvangst. In de Glazen Zaal spreken de minister-president, de minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport en chef de mission Carl Verheijen de ploeg toe. Daarna volgt op Noordeinde het moment met het koningspaar en Amalia.

Haagse huldiging

De dag start in de Glazen Zaal, waar medaillewinnaars en hun begeleiders worden toegesproken en in de bloemetjes gezet. Aansluitend verplaatst het gezelschap zich naar Paleis Noordeinde voor de officiële ontvangst door het hof.

Koningshuis langs de baan

Willem-Alexander, Máxima en Amalia bezochten eerder al meerdere onderdelen met Nederlandse inbreng tijdens de Winterspelen en waren aanwezig bij de openingsceremonie. Met de ontmoeting op Noordeinde ronden zij hun olympische betrokkenheid af met een dankbetuiging aan de sporters.

Medailleoogst in Milaan

TeamNL staat na de Spelen in Milaan op dertien medailles: zes keer goud, zes keer zilver en één keer brons. De huldiging en ontvangst vormen het officiële slotakkoord van een succesvolle wintereditie voor Nederland.

