Koningspaar blikt terug op tiende Nederlandse goud: ‘Sensationele slotmiddag’

Tekst: Denise Delgado

23/02/2026

Koning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (54) hebben Jorrit Bergsma (40) en Marijke Groenewoud (27) gefeliciteerd met hun prestaties op de Winterspelen in Milaan. Beide schaatsers pakten zaterdag goud op de massastart.

‘Sensationele slotmiddag’

In een bericht op social media noemt het koningspaar de finale van het olympisch schaatsen “een sensationele slotmiddag”. Ze prijzen Bergsma, die volgens hen al vroeg wegreed bij de concurrentie en met een ruime voorsprong finishte. Kort daarna maakte Groenewoud haar status als topfavoriet waar en bezorgde ze Nederland het tiende goud van het toernooi.

Tien keer goud

Met de resultaten staat Nederland nu op tien keer goud, zeven keer zilver en drie keer brons.

Ontvangst op Paleis Noordeinde

Volgende week ontvangen Willem-Alexander, Máxima en prinses Amalia de Nederlandse medaillewinnaars op Paleis Noordeinde in Den Haag.

