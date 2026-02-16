Koningspaar juicht ‘weergaloze’ tweede goud Xandra Velzeboer toe

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vieren de tweede olympische titel van Xandra Velzeboer met een openbare felicitatie. Het koningspaar noemt de zege ‘weergaloos’ en deelt ‘met trots’ hun bewondering. De shorttrackster won na de 500 meter eerder in het toernooi nu ook de 1000 meter.

De toon is uitgelaten. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zagen hoe Xandra vanaf plek drie naar de kop stoof. De voorsprong gaf ze niet meer weg. Maandag was Milaan het decor van haar tweede gouden plak; donderdag pakte ze al goud op de 500 meter.

Felicitatie van het koningspaar

‘Na haar fantastische overwinning op de 500 meter, laat Xandra Velzeboer het vandaag op de 1000 meter shorttrack opnieuw zien!’, schrijven Willem-Alexander en Máxima. ‘Op weergaloze wijze wist zij vanaf de derde plaats de koppositie te pakken, waarna ze het goud niet meer uit handen gaf. We hebben genoten van deze prachtige race!’

Dominantie in Milaan

In de finale op de 1000 meter hield de shorttrackster het hoofd koel. Met een scherpe versnelling plaatste ze haar beslissende inhaalactie en reed ze gecontroleerd naar de finish. Het leverde haar, na de winst op de 500 meter, een tweede olympische titel op in Milaan.

De dubbele zege onderstreept de vorm waarin Xandra verkeert. De overtuigende manier waarop ze de race naar zich toe trok, bezorgt het Nederlandse shorttrack nieuwe glans en bevestigt haar status als toonaangevende rijder op het mondiale podium.

