2026 Winter Olympics: Short Track Speed Skating koningspaar

Koningspaar juicht ‘weergaloze’ tweede goud Xandra Velzeboer toe

Tekst: Denise Delgado

16/02/2026

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vieren de tweede olympische titel van Xandra Velzeboer met een openbare felicitatie. Het koningspaar noemt de zege ‘weergaloos’ en deelt ‘met trots’ hun bewondering. De shorttrackster won na de 500 meter eerder in het toernooi nu ook de 1000 meter.

De toon is uitgelaten. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zagen hoe Xandra vanaf plek drie naar de kop stoof. De voorsprong gaf ze niet meer weg. Maandag was Milaan het decor van haar tweede gouden plak; donderdag pakte ze al goud op de 500 meter.

Felicitatie van het koningspaar

‘Na haar fantastische overwinning op de 500 meter, laat Xandra Velzeboer het vandaag op de 1000 meter shorttrack opnieuw zien!’, schrijven Willem-Alexander en Máxima. ‘Op weergaloze wijze wist zij vanaf de derde plaats de koppositie te pakken, waarna ze het goud niet meer uit handen gaf. We hebben genoten van deze prachtige race!’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Koninklijk Paar en prinses Amalia in Milaan voor de Olympische Winterspelen

Dominantie in Milaan

In de finale op de 1000 meter hield de shorttrackster het hoofd koel. Met een scherpe versnelling plaatste ze haar beslissende inhaalactie en reed ze gecontroleerd naar de finish. Het leverde haar, na de winst op de 500 meter, een tweede olympische titel op in Milaan.

De dubbele zege onderstreept de vorm waarin Xandra verkeert. De overtuigende manier waarop ze de race naar zich toe trok, bezorgt het Nederlandse shorttrack nieuwe glans en bevestigt haar status als toonaangevende rijder op het mondiale podium.

Lees ook: Koningspaar feliciteert Nederlandse sporters met goud in WK: ‘Sublieme prestaties’

bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAMN: @KONINKLIJKHUIS

LEES OOK

Zien: Meghan en Harry verliefd langs het veld bij NBA All-Star Game
‘Verloren jeugd’ van toeslagenkinderen raakt prinses Laurentien
Prins Constantijn ziet defensie voorlopig niet zitten: ‘Ooit afgekeurd’
Column: De Alex is terug
Lees meer Royalty

Uit andere media

Weekend Anp 544617395 Taylor Swift

Man officieel aangeklaagd voor voorbereiden aanslag Taylor Swift-concert
Party Horoscoop

Horoscoop: Dit kun je verwachten van week 8
Vriendin Gezin aan het wandelen, uitje voor de voorjaarsvakantie

6x leuke uitjes in de voorjaarsvakantie (met of zonder kinderen)
Sante februari groentes

Februari: dit zijn de 5 lekkerste wintergroentes
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise