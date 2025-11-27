Liefdevol afscheid voor René Karst mét zijn iconische groene bril

Tekst: Denise Delgado

In Hoogeveen is woensdagmiddag een stroom aan fans, vrienden en bekenden samengekomen om afscheid te nemen van volkszanger René Karst. De herdenking vindt plaats in Theater De Tamboer, dezelfde locatie waar hij eigenlijk die dag zijn nieuwe theatertour zou openen.

Iconische groene bril

Voor de ingang vormde zich al snel een rij van tientallen mensen, velen met bloemen in de hand. “Het is voor ons belangrijk om afscheid van hem te nemen,” vertelt een bevriend echtpaar. “We gaan hem herinneren voor zijn gezelligheid en grote lach”. Sommige bezoekers kozen zelfs voor een persoonlijke knipoog: zo droeg iemand een replica van de iconische groene bril van René en liep een ander rond met een shirt bedrukt met een songtekst van de zanger.

Ook vanuit de muziekwereld was er aanwezigheid. Een vertegenwoordiger van BumaStemra wilde de zanger graag een laatste eer bewijzen: “Het was een ontzettend mooi mens met mooie muziek.”

In de theaterzaal zelf staat de kist van René, omgeven door een zee van bloemen, kaartjes en herinneringen. Bovenop ligt zijn echte groene bril, terwijl een reusachtige versie, speciaal gemaakt voor zijn show, aan het plafond hangt. Ook zijn gitaren, gouden platen en koninklijke onderscheiding kregen een plek in het eerbetoon.

René Karst overleed vorige week dinsdag onverwacht op 59-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Tot 19.00 uur kunnen mensen langskomen om afscheid te nemen, waarna een besloten bijeenkomst plaatsvindt. De uitvaart volgt later deze week.

