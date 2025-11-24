Muziekfeest Van Het Jaar In Het Ziggodome

Afscheidsmoment René Karst ‘iets aangepast’ wegens enorme belangstelling

Tekst: Denise Delgado

24/11/2025

Het geplande afscheid van René Karst is aangepast nu blijkt dat de belangstelling vanuit het publiek veel groter is dan verwacht. Het management van de vrijdag overleden zanger meldt dat er extra tijd is ingepland voor het openbare eerbetoon op woensdag. Aansluitend vindt er een besloten ceremonie plaats voor familie, vrienden en andere genodigden.

Fans kunnen woensdag tussen 15.00 en 19.00 uur terecht in theater De Tamboer in Hoogeveen om langs de kist van René te lopen. Oorspronkelijk zou het afscheid in de avond plaatsvinden, maar in overleg met de gemeente is besloten het moment naar de middag te verplaatsen om de toestroom beter te kunnen opvangen.

Lees ook: René Karst vannacht overleden op 59-jarige leeftijd

René overleed plotseling op 59-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Ironisch genoeg zou hij diezelfde woensdag in De Tamboer de aftrap geven van zijn nieuwe theatertournee Karst De Afterparty. Voor die show had hij een reusachtige versie van zijn iconische groene bril laten maken. Die bril krijgt nu een symbolische plek bij het afscheid in het theater.

Later deze week wordt René Karst in kleine, intieme kring begraven.

In the spotlight: Rihanna

